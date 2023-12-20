Президент в Клайпеде: Литва – морское государство

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Rita Gečiūnaitė

Во вторник в портовом городе президент Гитанас Науседа встретился с мэром Клайпедского самоуправления Арвидасом Вайткусом и обсудил важные проекты для города Клайпеды и государственного морского порта, реформу клайпедских учреждений здравоохранения и ситуацию с образованием в Клайпеде.

По мнению президента, Литва, будучи промышленной страной, имеет хорошие основы для укрепления достижений традиционной морской экономики и уделения большего внимания развитию перспективных отраслей, ориентированных на возобновляемую энергетику, водородные технологии, инженерную продукцию с высокой добавленной стоимостью, морскую биотехнологическую сферу.

"Литва – морская страна. Амбициозные планы морской инфраструктуры, связанные с развитием морских ветропарков и порта на суше, связанное с этим увеличение количества рабочих мест, внимание инвесторов дадут положительный импульс экономике города Клайпеды, региона и всей страны (…)", - сказал президент, подчеркнув, что в Литве настало время проводить более конкретную политику в развитии морской экономики.

На встрече было отмечено стратегическое значение Клайпедского порта не только для портового города, региона Западной Литвы, но и для всей Литвы, необходимость государственных инвестиций в дорожную инфраструктуру Клайпеды, обеспечение дальнейшей логистики морских грузов, обсуждена важность Клайпеды как транзитного центра для оборонных грузов.

Также руководитель порта Альгис Латакас представил готовность порта бесперебойно и слаженно функционировать даже в условиях угроз, обеспечивая безопасность Клайпедского порта как стратегического государственного объекта.

Обсуждая реформу учреждений здравоохранения в Клайпеде, глава страны отметил, что важнейшей целью местных властей в решении вопросов реорганизации, координации и эффективной работы учреждений здравоохранения является качество и доступность услуг для пациентов.

Президент также отметил, что внимание Клайпеды к физической активности детей, неформальному образованию, а также инклюзивному образованию, обеспечивающее отсутствие недостатка в специалистах по поддержке образования в городе, является хорошим примером для всей страны.

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