Президент в Клайпеде: Литва – морское государство

По мнению президента, Литва, будучи промышленной страной, имеет хорошие основы для укрепления достижений традиционной морской экономики и уделения большего внимания развитию перспективных отраслей, ориентированных на возобновляемую энергетику, водородные технологии, инженерную продукцию с высокой добавленной стоимостью, морскую биотехнологическую сферу.

"Литва – морская страна. Амбициозные планы морской инфраструктуры, связанные с развитием морских ветропарков и порта на суше, связанное с этим увеличение количества рабочих мест, внимание инвесторов дадут положительный импульс экономике города Клайпеды, региона и всей страны (…)", - сказал президент, подчеркнув, что в Литве настало время проводить более конкретную политику в развитии морской экономики.