Президент в Брюсселе: ЕС в очередной раз продемонстрировал сплоченность и решимость в поддержке Украины

 
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Президент Гитанас Науседа и европейские лидеры в четверг в Брюсселе договорились о пересмотре многолетней финансовой перспективы ЕС, предусмотрев для Украины долгосрочную финансовую поддержку в размере 50 млрд евро.

Как сообщил Офис президента, глава государства в своем обращении к европейским лидерам отметил важность поддержки Украины и необходимость того, чтобы ЕС продемонстрировал сплоченность и выполнил данные Украине обещания. Президент подчеркнул, что финансовая поддержка в размере 50 млрд евро жизненно важна для воюющей Украины – для обеспечения функционирования государства во время войны.

"Этим решением ЕС продемонстрировал свою сплоченность и решимость в поддержке Украины. Я верю, что наша военная, финансовая и политическая поддержка ускорит победу Украины и возвращение мира в Европу", – заявил президент.

На заседании Евросовета глава государства подчеркнул необходимость сохранения и усиления поддержки Украины в рамках Европейского инструмента по поддержанию мира.

"Этот инструмент показал свою эффективность, поэтому я призываю увеличить поддержку Украины, выделив дополнительно 5 млрд евро", – сказал президент.

Глава государства также отметил необходимость реализации ранее принятых решений относительно поставки 1 млн боеприпасов в Украину. По словам главы Литвы, это коллективное обязательство ЕС, которое необходимо выполнить как можно скорее.

Президент заявил, что важно усилить оборонную промышленность ЕС и увеличить производство боеприпасов, выделить для этой цели дополнительное финансирование и реализовать совместные проекты с трансатлантическими союзниками.

Литовский лидер также подчеркнул и другие важные шаги в обеспечении поддержки Украины – начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС, продолжение и усиление политики санкций против России, а также использование замороженных активов России-агрессора для восстановления Украины.

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