Президент утвердил 12 министров нового правительства Литвы

Как сообщалось ранее, в среду назначенный премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что представил президенту только 12 министерских кандидатур. Социал-демократ отметил, что Г. Науседе не были представлены кандидатуры Сигитаса Поденаса, которого партия „Заря Немана“ предлагала на пост министра окружающей среды, и Виргиниюса Куликаускаса, предложенного на пост министра юстиции.
Ранее в среду лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис заявил журналистам, что у него есть альтернативные кандидатуры в вышеупомянутые министерства.
Президент утвердил на должность министра финансов кандидатуру Римантаса Шаджюса, ранее занимавшего эту должность, министра обороны – депутата Довиле Шакалене, министра культуры – депутата Сейма Шарунаса Бирутиса, министра социальной защиты и труда – депутата Ингу Ругинене, министра коммуникаций и транспорта – члена Сейма Эугениюса Сабутиса, министра здравоохранения – директора Института медицинских наук Факультета медицины ВУ Марию Якубаускене, министра образования, науки и спорта – депутата Раминту Поповене, министра внутренних дел – директора администрации Вильнюсского районного самоуправления Владислава Кондратовича, министра иностранных дел – главного советника президента по вопросам национальной безопасности Кястутиса Будриса, министра экономики и инноваций – парламентария Лукаса Савицкаса, министра энергетики – Жигимантаса Вайчюнаса, который ранее уже занимал эту должность, министра сельского хозяйства – председателя Сельскохозяйственного совета Литвы Игнаса Хофманаса.