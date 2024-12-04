Президент утвердил 12 министров нового правительства Литвы

Как сообщалось ранее, в среду назначенный премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что представил президенту только 12 министерских кандидатур. Социал-демократ отметил, что Г. Науседе не были представлены кандидатуры Сигитаса Поденаса, которого партия „Заря Немана“ предлагала на пост министра окружающей среды, и Виргиниюса Куликаускаса, предложенного на пост министра юстиции.

Ранее в среду лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис заявил журналистам, что у него есть альтернативные кандидатуры в вышеупомянутые министерства.