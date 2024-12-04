2024.12.04 13:37

Президент утвердил 12 министров нового правительства Литвы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа

Президент Гитанас Науседа подписал указ о составе нового правительства. Новый Кабинет министров – без двух министров. Пока неясно, кто возглавит министерства окружающей среды и юстиции.

Как сообщалось ранее, в среду назначенный премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что представил президенту только 12 министерских кандидатур. Социал-демократ отметил, что Г. Науседе не были представлены кандидатуры Сигитаса Поденаса, которого партия „Заря Немана“ предлагала на пост министра окружающей среды, и Виргиниюса Куликаускаса, предложенного на пост министра юстиции.

Ранее в среду лидер партии „Заря НеманаРемигиюс Жемайтайтис заявил журналистам, что у него есть альтернативные кандидатуры в вышеупомянутые министерства.

Президент утвердил на должность министра финансов кандидатуру Римантаса Шаджюса, ранее занимавшего эту должность, министра обороны – депутата Довиле Шакалене, министра культуры – депутата Сейма Шарунаса Бирутиса, министра социальной защиты и труда – депутата Ингу Ругинене, министра коммуникаций и транспорта – члена Сейма Эугениюса Сабутиса, министра здравоохранения – директора Института медицинских наук Факультета медицины ВУ Марию Якубаускене, министра образования, науки и спорта – депутата Раминту Поповене, министра внутренних дел – директора администрации Вильнюсского районного самоуправления Владислава Кондратовича, министра иностранных дел – главного советника президента по вопросам национальной безопасности Кястутиса Будриса, министра экономики и инноваций – парламентария Лукаса Савицкаса, министра энергетики – Жигимантаса Вайчюнаса, который ранее уже занимал эту должность, министра сельского хозяйства – председателя Сельскохозяйственного совета Литвы Игнаса Хофманаса.

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