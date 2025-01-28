Президент: укрепление армии – одна из важнейших стратегических задач государства

„Этого момента мы ждали не одно десятилетие. После восстановления независимости Литвы мы терпеливо, подразделение за подразделением, формировали и укрепляли нашу армию. Мы перешли на стандарты НАТО и успешно интегрировались в ряды Альянса. Наконец, мы можем сделать еще один шаг. Чтобы ускорить модернизацию, повысить боеспособность и улучшить оперативную совместимость с союзниками по НАТО, мы восстанавливаем национальную дивизию, как это было предусмотрено Государственным советом обороны в 2023 году“, – сказал Г. Науседа.