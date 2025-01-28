2025.01.28 13:45

Президент: укрепление армии – одна из важнейших стратегических задач государства

 
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
ELTA

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа во вторник в Рукле принял участие в церемонии восстановления 1-й дивизии Литовской армии. Истоки 1-й пехотной дивизии Литовской армии уходят как во времена Великого княжества Литовского, так и в 1920 год, когда восстановленное независимое Литовское государство упорно боролось за свое существование, указывает Офис президента.

„Этого момента мы ждали не одно десятилетие. После восстановления независимости Литвы мы терпеливо, подразделение за подразделением, формировали и укрепляли нашу армию. Мы перешли на стандарты НАТО и успешно интегрировались в ряды Альянса. Наконец, мы можем сделать еще один шаг. Чтобы ускорить модернизацию, повысить боеспособность и улучшить оперативную совместимость с союзниками по НАТО, мы восстанавливаем национальную дивизию, как это было предусмотрено Государственным советом обороны в 2023 году“, – сказал Г. Науседа.

В своем выступлении президент подчеркнул, что сегодня укрепление армии – одна из важнейших стратегических задач государства. По его словам, об этом свидетельствует и недавнее решение Государственного совета обороны о выделении на военные расходы от 5 до 6 процентов валового внутреннего продукта. „Решительно увеличивая финансирование обороны, мы сможем не только сформировать полноценную дивизию к 2030 году, но и создать еще лучшие условия для приема солдат союзников в Литве“, – подчеркнул Президент.

По словам главы Литвы, демонстрируя готовность защищаться и необходимые силы, мы обеспечим надежное сдерживание. Это станет четким сигналом не только союзникам по НАТО, но и недружественным силам, что Литовское государство и его армия берут на себя ответственность за свою оборону, и мы будем продолжать показывать пример всем народам мира, как следует беречь свою свободу и независимость, указывается в сообщении.

Президент пожелал 1-й дивизии Литовской армии всегда с честью выполнять свой долг и огромной удачи в защите Родины и всего Альянса.

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