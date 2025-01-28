Президент: укрепление армии – одна из важнейших стратегических задач государства

„Этого момента мы ждали не одно десятилетие. После восстановления независимости Литвы мы терпеливо, подразделение за подразделением, формировали и укрепляли нашу армию. Мы перешли на стандарты НАТО и успешно интегрировались в ряды Альянса. Наконец, мы можем сделать еще один шаг. Чтобы ускорить модернизацию, повысить боеспособность и улучшить оперативную совместимость с союзниками по НАТО, мы восстанавливаем национальную дивизию, как это было предусмотрено Государственным советом обороны в 2023 году“, – сказал Г. Науседа.
В своем выступлении президент подчеркнул, что сегодня укрепление армии – одна из важнейших стратегических задач государства. По его словам, об этом свидетельствует и недавнее решение Государственного совета обороны о выделении на военные расходы от 5 до 6 процентов валового внутреннего продукта. „Решительно увеличивая финансирование обороны, мы сможем не только сформировать полноценную дивизию к 2030 году, но и создать еще лучшие условия для приема солдат союзников в Литве“, – подчеркнул Президент.
По словам главы Литвы, демонстрируя готовность защищаться и необходимые силы, мы обеспечим надежное сдерживание. Это станет четким сигналом не только союзникам по НАТО, но и недружественным силам, что Литовское государство и его армия берут на себя ответственность за свою оборону, и мы будем продолжать показывать пример всем народам мира, как следует беречь свою свободу и независимость, указывается в сообщении.
Президент пожелал 1-й дивизии Литовской армии всегда с честью выполнять свой долг и огромной удачи в защите Родины и всего Альянса.