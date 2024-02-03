Президент снял с должности судью Амбрулявичюса – за умаление авторитета судебной власти

Президент Гитанас Науседа, на основании Конституции и Закона о судах, а также принимая во внимание рекомендацию Совета судей, в пятницу подписал указ об освобождении Вильмантаса Амбрулявичюса от должности судьи Вильнюсской районной палаты Окружного суда Вильнюсского региона за умаление авторитета судебной власти своим поступком.