Президент: скопления российской армии у белорусско-литовской границы нет

„Конечно есть много возможных сценариев, возможных опций. Однако хочу очень четко заявить: у белорусско-литовской границы никакого скопления армии нет. Этого и не планируется“, –подчеркнул Г. Науседа.

„Прежде всего, необходимо сосредоточиться на том, что мы должны сделать, потому что правильные решения приняты, нам просто нужно их реализовать и реализовать вовремя. Все эти решения, те финансовые ресурсы, которые мы наметили, направлены не на борьбу, а на то, чтобы избежать любых провокаций в будущем“, – подчеркнул он.