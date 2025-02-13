Президент: скопления российской армии у белорусско-литовской границы нет

„Конечно есть много возможных сценариев, возможных опций. Однако хочу очень четко заявить: у белорусско-литовской границы никакого скопления армии нет. Этого и не планируется“, –подчеркнул Г. Науседа.
„Прежде всего, необходимо сосредоточиться на том, что мы должны сделать, потому что правильные решения приняты, нам просто нужно их реализовать и реализовать вовремя. Все эти решения, те финансовые ресурсы, которые мы наметили, направлены не на борьбу, а на то, чтобы избежать любых провокаций в будущем“, – подчеркнул он.
Как сообщил портал LRT.lt, в интервью, опубликованном The Guardian во вторник, В. Зеленский предупредил, что Россия увеличивает личный состав своих ВС на 150 тыс. человек и может напасть на Польшу и Литву с территории Беларуси.