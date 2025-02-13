2025.02.13 15:57

Президент: скопления российской армии у белорусско-литовской границы нет

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В ответ на предупреждение от украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия может напасть на Литву с территории Беларуси, президент Гитанас Науседа заверяет, что никакого скопления войск вблизи государственной границы нет.

„Конечно есть много возможных сценариев, возможных опций. Однако хочу очень четко заявить: у белорусско-литовской границы никакого скопления армии нет. Этого и не планируется“, –подчеркнул Г. Науседа.

„Прежде всего, необходимо сосредоточиться на том, что мы должны сделать, потому что правильные решения приняты, нам просто нужно их реализовать и реализовать вовремя. Все эти решения, те финансовые ресурсы, которые мы наметили, направлены не на борьбу, а на то, чтобы избежать любых провокаций в будущем“, – подчеркнул он.

Как сообщил портал LRT.lt, в интервью, опубликованном The Guardian во вторник, В. Зеленский предупредил, что Россия увеличивает личный состав своих ВС на 150 тыс. человек и может напасть на Польшу и Литву с территории Беларуси.

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