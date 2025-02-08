Президент: роль Польши в синхронизации стран Балтии с Западом критически важна

„Конечно, с точки зрения синхронизации роль Польши (...) была критически важной, и когда велись всевозможные дискуссии о том, с какой моделью мы будем синхронизироваться, Польша всегда была той страной, которая была готова помочь нам реализовать это решение либо по той, либо по другой модели“, - заявил Науседа журналистам в пятницу, посещая оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, где ему представили техническую готовность страны к синхронизации.
„В итоге все прошло очень успешно, мы наконец решили, что все страны Балтии будут это делать (синхронно – ELTA) вместе, и я еще раз повторю – моральная и техническая поддержка Польши была крайне важна для успешной реализации этого проекта“, – подчеркнул глава государства.
Науседа также добавил, что чрезвычайно значимы и другие международные проекты Литвы с Польшей – стратегический газопровод GIPL, сухопутное электросоединение LitPol Link, посредством которой страны Балтии подключатся к электросетям континентальной Европы.
Страны Балтии совместно с Россией и Беларусью сейчас работают в российской системе ОЭС/ЕЭС, так называемом кольце БРЭЛЛ, в котором частота электроэнергии централизованно регулируется в Москве.
Литва расторгнет соглашение БРЭЛЛ 7 февраля, а 8 февраля отключенные операторы стран Балтии начнут совместную тестовую изолированную работу. Синхронизация с зоной континентальной Европы и отключение от российской энергосистемы произойдет 9 февраля.
После начала синхронизации страны Балтии сначала будут работать втроем, пытаясь поддерживать частоту и обеспечивать производство электроэнергии сообща, а затем в 2021 году через расширенное синхронное наземное соединение LitPol Link между Литвой и Польшей подключатся к другим европейским странам.
Синхронизация обеспечит независимое, стабильное и надежное управление частотами систем передачи электроэнергии стран Балтии и будет способствовать энергетической безопасности региона.
Проекты синхронизации, реализуемые операторами систем передачи электроэнергии в странах Балтии и Польше, частично финансируются Европейским союзом (ЕС) из средств фонда Европейских инфраструктурных сетей.
Общий объем финансирования составляет около 1,2 млрд евро и должен покрыть до 75% общих расходов.
В рамках подготовки к синхронизации в Литве готовятся 3 синхронных компенсатора, устанавливаются новые линии электропередачи и распределительные устройства, обновляются подстанции, проводятся другие работы.
Также к 2030 году планируется построить новую линию электропередачи с Польшей Harmony Link мощностью 700 мегаватт (МВт), что поможет обеспечить интеграцию рынков электроэнергии.
Инвесторами проекта Harmony Link выступают польские и литовский операторы систем передачи электроэнергии – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA и Litgrid.
Операторы систем передачи электроэнергии трех стран Балтии в июле прошлого года уведомили Россию и Беларусь о том, что с февраля они не будут продлевать соглашение об участии в единой электроэнергетической системе.