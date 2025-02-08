Президент: роль Польши в синхронизации стран Балтии с Западом критически важна

„Конечно, с точки зрения синхронизации роль Польши (...) была критически важной, и когда велись всевозможные дискуссии о том, с какой моделью мы будем синхронизироваться, Польша всегда была той страной, которая была готова помочь нам реализовать это решение либо по той, либо по другой модели“, - заявил Науседа журналистам в пятницу, посещая оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, где ему представили техническую готовность страны к синхронизации.