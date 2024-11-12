2024.11.12 07:06

Президент рассказал, когда узнал, что Блинкявичюте не будет премьером: это был не самый приятный момент в жизни

 
ELTA
Бенас Бруналас
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda, Vilija Blinkevičiūtė
Gitanas Nausėda, Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что об изменении позиции лидера социал-демократов Вилии Блинкявичюте он узнал в первый день после второго тура выборов. Это, по словам главы страны, был обман избирателей.

„Я не могу не признать, что это обман избирателей, избиратели надеялись на иное“, – сказал в понедельник в интервью на TV3 президент.

Науседа сказал, что сначала он верил, что премьером станет Вилия Блинкявичюте, которая публично говорила об этом.

„В какой-то момент я думал, что она будет премьер-министром. Тогда была ясная риторика, яснее не бывает. Иначе нельзя было сформулировать вопрос, ведь человек сказал, что будет возглавлять правительство“, – сказал он.

Однако после второго тура он узнал, что решение лидера соцдемов изменилось.

„О том, что она не готова возглавить правительство я узнал на следующий день после выборов. После второго тура. На два дня раньше, чем общество. Естественно, это не было самым приятным моментом в жизни, я надеялся, что госпожа Вилия, несмотря на все, о чем публично говорить не хочется, поскольку есть моменты со здоровьем и этикой, возьмет на себя эти обязательства и поведет партию вперед, а также коалицию, насколько позволят силы. Но случилось иначе“, – сказал президент.

Напомним, что несмотря на данное обещание стать премьером, после выборов Блинкявичюте объявила, что не будет работать ни в сейме, ни в правительстве, она планирует четвертый срок работать в Европарламенте.

После этого президиум соцдемов предложил на пост премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.

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