Президент рассказал, когда узнал, что Блинкявичюте не будет премьером: это был не самый приятный момент в жизни

„Я не могу не признать, что это обман избирателей, избиратели надеялись на иное“, – сказал в понедельник в интервью на TV3 президент.
Науседа сказал, что сначала он верил, что премьером станет Вилия Блинкявичюте, которая публично говорила об этом.
„В какой-то момент я думал, что она будет премьер-министром. Тогда была ясная риторика, яснее не бывает. Иначе нельзя было сформулировать вопрос, ведь человек сказал, что будет возглавлять правительство“, – сказал он.
Однако после второго тура он узнал, что решение лидера соцдемов изменилось.
„О том, что она не готова возглавить правительство я узнал на следующий день после выборов. После второго тура. На два дня раньше, чем общество. Естественно, это не было самым приятным моментом в жизни, я надеялся, что госпожа Вилия, несмотря на все, о чем публично говорить не хочется, поскольку есть моменты со здоровьем и этикой, возьмет на себя эти обязательства и поведет партию вперед, а также коалицию, насколько позволят силы. Но случилось иначе“, – сказал президент.
Напомним, что несмотря на данное обещание стать премьером, после выборов Блинкявичюте объявила, что не будет работать ни в сейме, ни в правительстве, она планирует четвертый срок работать в Европарламенте.
После этого президиум соцдемов предложил на пост премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.