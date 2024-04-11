Президент приветствовал вклад научного сообщества в "Инициативу трех морей"

Обращаясь к участникам конференции в режиме онлайн, глава государства подчеркнул, что Литва гордится председательством в "Инициативе трех морей" (ИТМ) и верит в ее будущее как платформы регионального сотрудничества, сообщает Группа по вопросам коммуникации президентской службы.

"Это международное мероприятие обогатит "Инициативу трех морей" с научной точки зрения. Я верю, что сегодняшние дискуссии послужат стимулом для развития взаимопонимания и обмена идеями во всей Центральной и Восточной Европе", - сказал президент.

По словам главы государства, вклад ученых чрезвычайно важен для внедрения передовых исследований в практику и повышения качества принятия решений. Новые научные исследования способствуют устойчивому экономическому росту во всем регионе ИТМ.