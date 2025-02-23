Президент принял участие в мероприятии, приуроченном к третьей годовщине начала войны в Украине

Конференция „Три года, бесчисленное множество судеб: на защите свободы и будущего украинских детей“ была организована Украинским центром и его учредителями – Администрацией Президента Литовской Республики, Университетом имени Витаутаса Великого и Посольством Украины в Литве – в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Литовской Республики, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации президента.
„Сегодня Литва остается твердо приверженной поддержке независимости, территориальной целостности и права Украины самостоятельно определять свое будущее. Мы стремимся к тому, чтобы Украина участвовала в любых будущих переговорах с сильной позиции. Мы должны добиться окончательной победы, чтобы Россия больше никогда не нападала“, – заявил президент.
Глава государства призвал делать все возможное для защиты детей Украины. Объединить наши усилия, чтобы приблизить Украину и Европу к справедливому, устойчивому и прочному миру.
Супруга президента Науседене в своем выступлении отметила, что война отнимает у каждого украинца неотъемлемое право на суверенитет своей страны, ограничивает свободу выбора в оккупированных агрессором украинских территориях, разрушает всеобъемлющую перспективу образования детей и их необходимую цивилизованную национальную, социальную, экономическую защиту, культурное разнообразие, здоровый образ жизни и доступ к полноценному питанию, указывает офис президента.
„Это посягательство на будущее Украины. Психика, мышление, ценности и мировоззрение детей с раннего возраста формируются во вредной, разрушительной, физически, психологически, эмоционально и социально травмирующей среде. Незаконная и несправедливая, противоестественная реальность оказывает влияние на формирование молодого поколения и определяет, какое устройство общественной жизни и продолжение культурных связей оно будет создавать в будущем“, – сказала Науседене.
По словам первой леди, война разрушает восприятие окружающего мира украинскими детьми, изменяя его в деструктивном направлении. Агрессия, насилие, лишения, депортация, постоянный стресс, утрата дома, семьи, близких и соседей, психологическое и эмоциональное насилие со стороны оккупантов, физические травмы и синдром жертвы – все это сказывается на их эмоциональном и психическом здоровье.
„Несмотря на то, что дети обладают более сильными компенсаторными механизмами и гораздо более устойчивы, чем мы часто думаем, методы раннего вмешательства, особенно в детскую психику, основанные на научных данных, могут им помочь. Но самый главный вопрос – почему они вынуждены жить в системе, которая позволяет их калечить, отнимать у них родные места, дом, мать, отца, сестру, брата, душевное спокойствие, веру в людей и перспективы на будущее – остается открытым“, – подчеркнула Науседене.
Супруга президента напомнила, что вклад Украинского центра в психологическую адаптацию украинских детей, их интеграцию и сохранение национальной идентичности благодаря созданию широкой сети культурных связей между украинскими детьми, их родителями, бабушками и дедушками в Литве сегодня возвращается в виде бесценного дара – улыбок детей и их нормальной и цивилизованной жизни в иноязычной стране.
„Украинский центр каждый день наглядно демонстрирует, насколько критически важным является наше межкультурное общечеловеческое взаимопонимание. Цель центра – способствовать гармоничной интеграции украинских детей в местную культуру, независимо от того, насколько разными могут быть их культурные корни. Обеспечить, чтобы в основе этого лежали не истребление, принуждение или подрывная антиобщественная деятельность, а совершенно противоположные принципы – взаимоуважительное общение и развитие мультикультурных связей в открытой академической, межведомственной и общественной среде“, – сказала Науседене.