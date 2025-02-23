Президент принял участие в мероприятии, приуроченном к третьей годовщине начала войны в Украине

По словам первой леди, война разрушает восприятие окружающего мира украинскими детьми, изменяя его в деструктивном направлении. Агрессия, насилие, лишения, депортация, постоянный стресс, утрата дома, семьи, близких и соседей, психологическое и эмоциональное насилие со стороны оккупантов, физические травмы и синдром жертвы – все это сказывается на их эмоциональном и психическом здоровье.

„Несмотря на то, что дети обладают более сильными компенсаторными механизмами и гораздо более устойчивы, чем мы часто думаем, методы раннего вмешательства, особенно в детскую психику, основанные на научных данных, могут им помочь. Но самый главный вопрос – почему они вынуждены жить в системе, которая позволяет их калечить, отнимать у них родные места, дом, мать, отца, сестру, брата, душевное спокойствие, веру в людей и перспективы на будущее – остается открытым“, – подчеркнула Науседене.