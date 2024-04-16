Президент: приход Rheinmetall в Литву укрепит обороноспособность страны

"Инвестиции Rheinmetall действительно являются очень важным и приветствуемым шагом на пути укрепления нашей оборонной промышленности, поскольку это также является приоритетом Евросоюза", - во вторник, посещая Сельскохозяйственную академию в Каунасском районе, журналистам сказал Г. Науседа.

По словам президента, такие крупные военные инвестиции, как Rheinmetall, помогают обеспечить стратегическую автономию всего европейского континента в единой системе обороны. Правда, по мнению главы государства, этот процесс необходимо завершить как можно скорее.

"Прежде всего ради нашей собственной силы, более высокой производительности нашей оборонной промышленности, чтобы мы меньше зависели от цепочки поставок на мировом рынке", - пояснил он.