Президент: приход Rheinmetall в Литву укрепит обороноспособность страны

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

После того как во вторник немецкий промышленный гигант Rheinmetall подписал с представителями Правительства меморандум о намерениях, президент Гитанас Науседа поприветствовал планы крупного инвестора развивать производство боеприпасов в Литве. По мнению главы государства, это будет способствовать укреплению обороноспособности государства.

"Инвестиции Rheinmetall действительно являются очень важным и приветствуемым шагом на пути укрепления нашей оборонной промышленности, поскольку это также является приоритетом Евросоюза", - во вторник, посещая Сельскохозяйственную академию в Каунасском районе, журналистам сказал Г. Науседа.

По словам президента, такие крупные военные инвестиции, как Rheinmetall, помогают обеспечить стратегическую автономию всего европейского континента в единой системе обороны. Правда, по мнению главы государства, этот процесс необходимо завершить как можно скорее.

"Прежде всего ради нашей собственной силы, более высокой производительности нашей оборонной промышленности, чтобы мы меньше зависели от цепочки поставок на мировом рынке", - пояснил он.

"Связи с нашими главными союзниками отличные. Доверие безоговорочное и сегодня это крайне важно", - подчеркнул президент.

В настоящее время содержание протокола о намерениях, подписанного Rheinmetall и правительством, не разглашается из соображений конфиденциальности.

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