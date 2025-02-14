Президент приглашает парламентские партии обсудить вопрос увеличения расходов на оборону

„На следующей неделе я приглашаю лидеров всех партий Сейма в президентский дворец. Хочу поговорить о двух вещах: о возможной новой редакции соглашения об обороне – если партии считают, что соглашение об обороне и безопасности надо переформулировать. Также поговорить об источниках финансирования в целях, поставленных Государственным советом обороны“, – сказал Науседа в четверг, комментируя переговоры о мире в Украине, инициированные президентом США Дональдом Трампом.