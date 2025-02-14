2025.02.14 07:02

Президент приглашает парламентские партии обсудить вопрос увеличения расходов на оборону

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

По словам главы государства Гитанаса Науседы, на следующей неделе он пригласит все парламентские партии в Президентский дворец для обсуждения возможности возобновления национального соглашения об обороне. Также президент собирается обсудить с политиками возможные источники увеличения расходов на оборону страны.

„На следующей неделе я приглашаю лидеров всех партий Сейма в президентский дворец. Хочу поговорить о двух вещах: о возможной новой редакции соглашения об обороне – если партии считают, что соглашение об обороне и безопасности надо переформулировать. Также поговорить об источниках финансирования в целях, поставленных Государственным советом обороны“, – сказал Науседа в четверг, комментируя переговоры о мире в Украине, инициированные президентом США Дональдом Трампом.

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