Президент прибудет с рабочим визитом в Клайпеду

В рамках визита Г. Науседа встретится с мэром Клайпеды Арвидасом Вайткусом и его командой, примет участие во встрече в дирекции Клайпедского государственного морского порта.

"Помимо традиционной встречи региональных визитов с мэром и его командой, глава страны также обсудит потенциал Литвы как морской страны, морскую экономику, развитие инфраструктуры Клайпедского порта и готовность функционировать в случае кризиса и угрозы", - сообщил пресс-секретарь президента Ридас Ясюленис

Во вторник глава страны также поприветствует и наградит самых одаренных школьников Клайпеды.

Помимо этого, в рамках визита Г. Науседа встретится с сеньорами Клайпеды, в которыми обсудит возможности для пожилых людей улучшить свои навыки использования электронных услуг.

Вместе с главой страны в портовом городе будет работать первая леди Диана Науседене.

Она посетит Клайпедскую школу морских кадетов,