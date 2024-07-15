Президент представил в Сейм кандидатуру Шимоните на пост премьер-министра

Кабинет министров, возглавляемый И. Шимоните, возвращает полномочия Г. Науседе на фоне напряженности среди политиков из-за возможных изменений в правительстве. Некоторое время назад глава страны заявил, что считает, что стоит критически пересмотреть состав Кабмина, и намекнул, что у него есть конкретные имена, которые, по его мнению, могут быть изменены после того, как правительство вернет свои полномочия. Есть разногласия и относительно кандидата Литвы на пост еврокомиссара.