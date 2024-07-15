2024.07.15 14:14

Президент представил в Сейм кандидатуру Шимоните на пост премьер-министра

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte
Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

Президент Гитанас Науседа вносит в Сейм кандидатуру Ингриды Шимоните на пост премьер-министра.

Об этом в понедельник сообщил Офис президента.

Кандидатура И. Шимоните в Сейме будет представлена ​​во вторник на заседании парламента.

После того как в пятницу переизбранный президент Г. Науседа принес присягу, премьер-министр И. Шимоните вернула главе страны полномочия правительства.

В свою очередь президент поручил Кабинету министров временно исполнять обязанности.

Кабинет министров, возглавляемый И. Шимоните, возвращает полномочия Г. Науседе на фоне напряженности среди политиков из-за возможных изменений в правительстве. Некоторое время назад глава страны заявил, что считает, что стоит критически пересмотреть состав Кабмина, и намекнул, что у него есть конкретные имена, которые, по его мнению, могут быть изменены после того, как правительство вернет свои полномочия. Есть разногласия и относительно кандидата Литвы на пост еврокомиссара.

Как предусмотрено законом, правительство возвращает свои полномочия после принесения присяги избранным президентом – премьер-министр подает письменное заявление главе страны. В свою очередь президент поручает премьер-министру исполнять обязанности до получения новых полномочий Сейма и формирования нового Кабинета министров.

Глава страны должен внести в Сейм кандидатуру премьер-министра в рамках 15 дней. После утверждения Сеймом премьер-министра президент назначает его и поручает сформировать правительство, которое позже также утверждается главой страны.

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