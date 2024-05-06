Президент поздравил сотрудников посольства Литвы в Вашингтоне

"Здание посольства, которое было приобретено совместными усилиями жителей Литвы и литовцев в США, отражает нашу борьбу за свободу и демократию. Именно здесь, в Вашингтоне, в течение долгих десятилетий оккупации работало наше представительство. Именно здесь всегда ярко теплилась надежда увидеть независимую и свободную Литву", - отметил глава государства.

По словам президента, Литва искренне благодарна США за их многолетнюю политику непризнания оккупации и аннексии.

"Сегодня мы ищем возможности для еще большего укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Мы по-прежнему считаем трансатлантические связи незаменимой гарантией безопасности всей Европы", - сказал Г. Науседа.