Президент поздравил сотрудников посольства Литвы в Вашингтоне

"Здание посольства, которое было приобретено совместными усилиями жителей Литвы и литовцев в США, отражает нашу борьбу за свободу и демократию. Именно здесь, в Вашингтоне, в течение долгих десятилетий оккупации работало наше представительство. Именно здесь всегда ярко теплилась надежда увидеть независимую и свободную Литву", - отметил глава государства.
По словам президента, Литва искренне благодарна США за их многолетнюю политику непризнания оккупации и аннексии.
"Сегодня мы ищем возможности для еще большего укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Мы по-прежнему считаем трансатлантические связи незаменимой гарантией безопасности всей Европы", - сказал Г. Науседа.
Президент поблагодарил всех, кто вносит или ранее вносил вклад в достижение целей посольства Литвы в Вашингтоне, а также литовскую общину в Соединенных Штатах Америки за неустанную работу по укреплению дружбы между двумя странами.