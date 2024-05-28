2024.05.28 08:50

Президент: после возвращения полномочий правительства Сейм может не одобрить кандидатуру Шимоните на пост премьера

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė, Gitanas Nausėda
Ingrida Šimonytė, Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Избранный на второй срок лидер страны Гитанас Науседа утверждает, что после возвращения полномочий Сейм может не одобрить кандидатуру премьер-министра Ингриды Шимоните.

"Возможно, премьер и не станет премьером, потому что бывают разные ситуации, особенно если учесть, что до выборов осталось не так уж много времени", - сказал Науседа телеканалу LRT в понедельник.

"Партии правящей коалиции могут несколько иначе взглянуть на коалиционное сотрудничество, по сравнению с большей частью срока", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Науседа придерживается позиции, что стоит критически пересмотреть состав Правительства. Глава страны, говоря, что удовлетворен работой не всех министров, уверяет, что имеет в виду конкретные имена.

Согласно закону, Правительство возвращает свои полномочия после избрания президента. Полномочия считаются возвращенными с момента подачи премьер-министром письменного заявления главе государства. В свою очередь президент поручает ему исполнять свои обязанности до получения новых полномочий Сейма и формирования нового Кабинета министров.

После того как правительство вернет свои полномочия, кандидатуру премьер-министра еще должен будет утвердить Сейм.

Напомним, что в воскресенье состоялся второй тур президентских выборов. К урнам для голосования пришли 49,61% граждан.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), на этих выборах Науседа набрал 74,43% голосов избирателей. Оппонировавшая ему премьер-министр Ингрида Шимоните получила поддержку 24,06% избирателей.

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