Президент посетил Litgrid: Литва полностью готова к успешной синхронизации

Этим визитом президент завершил цикл визитов по оценке готовности страны к синхронизации. Синхронизация электросетей стран Балтии с электросетями континентальной Европы будет осуществлена в это воскресенье, 9 февраля, напоминает Группа по вопросам коммуникации президентской службы.
„За последние месяцы я посетил критически важные для синхронизации объекты: Алитусский синхронный компенсатор, отвечающий за поддержание стабильности напряжения, и комплекс в Электренай, отвечающий за балансировку электросистемы и мощности по производству электроэнергии. И именно в этом центре управления системой электропередачи после синхронизации будет осуществляться непрерывное регулирование самого важного элемента успешной синхронизации – частоты литовской энергосистемы. Я спокоен и уверен, что Литва сделала все необходимое и полностью готова к успешной синхронизации“, - цитируется в сообщении президентской службы Науседа.
Президент напомнил, что Литва – единственная страна в регионе, которая провела полное испытание работы системы в изолированном режиме. Это означает, что Литва успешно протестировала даже самый сложный сценарий.
Глава государства еще раз подчеркнул важность постоянной готовности и повышения устойчивости критической энергетической инфраструктуры. Вопросы повышения устойчивости энергетической инфраструктуры будут также обсуждаться в воскресенье с лидерами стран Балтии во время их визита в Литву.
Страны Балтии совместно с Россией и Беларусью до сих пор работали в российской системе ОЭС/ЕЭС, так называемом кольце БРЭЛЛ, в котором частота электроэнергии централизованно регулируется в Москве. Литва расторгнет соглашение БРЭЛЛ с 7 февраля, а 8 февраля отключенные операторы стран Балтии начнут совместную тестовую изолированную работу.
Синхронизация с зоной континентальной Европы и отключение от российской энергосистемы произойдет 9 февраля.
После начала синхронизации страны Балтии сначала будут работать втроем, пытаясь поддерживать частоту и обеспечивать производство электроэнергии сообща, а затем в 2021 году через расширенное синхронное наземное соединение LitPol Link между Литвой и Польшей подключатся к другим европейским странам.
Синхронизация обеспечит независимое, стабильное и надежное управление частотами систем передачи электроэнергии стран Балтии и будет способствовать энергетической безопасности региона.
Проекты синхронизации, реализуемые операторами систем передачи электроэнергии в странах Балтии и Польше, частично финансируются Европейским союзом (ЕС) из средств фонда Европейских инфраструктурных сетей.
Общий объем финансирования составляет около 1,2 млрд евро и должен покрыть до 75% общих расходов.
В рамках подготовки к синхронизации в Литве готовятся 3 синхронных компенсатора, устанавливаются новые линии электропередачи и распределительные устройства, обновляются подстанции, проводятся другие работы.
Также к 2030 году планируется построить новую линию электропередачи с Польшей Harmony Link мощностью 700 мегаватт (МВт), что поможет обеспечить интеграцию рынков электроэнергии.
Инвесторами проекта Harmony Link выступают польские и литовский операторы систем передачи электроэнергии – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA и Litgrid.
Операторы систем передачи электроэнергии трех стран Балтии в июле прошлого года уведомили Россию и Беларусь о том, что с февраля они не будут продлевать соглашение об участии в единой электроэнергетической системе.