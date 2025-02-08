Президент посетил Litgrid: Литва полностью готова к успешной синхронизации

Этим визитом президент завершил цикл визитов по оценке готовности страны к синхронизации. Синхронизация электросетей стран Балтии с электросетями континентальной Европы будет осуществлена в это воскресенье, 9 февраля, напоминает Группа по вопросам коммуникации президентской службы.

„За последние месяцы я посетил критически важные для синхронизации объекты: Алитусский синхронный компенсатор, отвечающий за поддержание стабильности напряжения, и комплекс в Электренай, отвечающий за балансировку электросистемы и мощности по производству электроэнергии. И именно в этом центре управления системой электропередачи после синхронизации будет осуществляться непрерывное регулирование самого важного элемента успешной синхронизации – частоты литовской энергосистемы. Я спокоен и уверен, что Литва сделала все необходимое и полностью готова к успешной синхронизации“, - цитируется в сообщении президентской службы Науседа.