Президент Польши: в случае нападения польская армия окажет поддержку Литве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Andrzej Duda
Andrzej Duda
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

После дискуссий вокруг заявлений премьер-министра Ингриды Шимоните о существовании правовых препятствий, ограничивающих помощь польской армии Литве, президент Польши Анджей Дуда уверяет, что не может представить себе сценарий, при котором соседней стране в случае войны не будет оказана военная поддержка.

"Мне сложно представить такую ​​ситуацию, чтобы в случае нападения Литва не получила бы помощь от НАТО, а также от Польши. Я говорю о военной помощи. Польская армия придет защищать Литву", - в четверг телеканалу LRT сказал А. Дуда.

По словам главы Польши, хотя речь не идет о ситуациях военного уровня, о взаимной поддержке можно договориться.

"И Литва, и Польша являются членами НАТО. Существует четкое обязательство по 5 статье. Если бы это обязательство по коллективной обороне было нарушено, это было бы катастрофой и действительно означало бы распад Альянса", - подчеркнул он.

"Возникает вопрос о других ситуациях, которые вызывают обеспокоенность, но еще не вызывают активацию 5 статьи. Эти вопросы должны решаться в двустороннем порядке между нашими странами, между нашими правительствами, потому что можно договориться о взаимной поддержке", - добавил А. Дуда.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии