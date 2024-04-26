Президент Польши: Литва, Польша и другие страны НАТО готовы отразить любое нападение

"Вряд ли сегодня можно сказать, что Сувалкский коридор может быть самым небезопасным местом на Земле. Я думаю, что более опасными местами являются Украина, а также Ближний Восток, сектор Газа. Однако потенциальная угроза действительно существует, именно поэтому здесь были организованы эти военные учения", – заявил президент Польши на пресс-конференции.
По его словам, особенно важно показать России или другим возможным агрессорам, что Литва, Польша и другие страны НАТО готовы отразить любое нападение.
"Очень важно, чтобы потенциальный агрессор видел, что (...) у нас есть мощности, есть договоренность, есть воля. И что, согласно пятой статье договора НАТО, в случае возникновения угрозы любой из стран (...), они увидят, что союзники готовы защитить те страны", – подчеркнул А. Дуда.
Глава Литвы Гитанас Науседа, наблюдавший за учениями вместе с президентом Польши, также подчеркнул, что не считает Сувалкский коридор самым опасным местом в мире, но, по его словам, из-за потенциальных угроз по-прежнему важно совместно развивать военный потенциал стран НАТО.
"Стратегически, географически (Сувалкский коридор) – это место, которому мы должны уделять повышенное внимание. Фактор Сувалкского коридора также включен в региональные планы НАТО, и мы все понимаем, что этот перешеек между Беларусью (...) и анклавом Российской Федерации Калининградом на самом деле стратегически может означать попытку прорыва и отсечения обороняющихся сил НАТО здесь, в странах Балтии, от остальных сил", – сказал он.
"(Важно, чтобы Сувалкский коридор) из небезопасного аспекта стал аспектом безопасности", – добавил литовский лидер.
Об этом заявили лидеры Польши и Литвы в пятницу после совместных литовско-польских военных учений Brave Griffin 24-II.