Президент положительно относится к обсуждению возможной установки малых ядерных реакторов в Литве

У атомных электростанций есть одно большое преимущество: они создают постоянное предложение и могут стать тем ядром, вокруг которого мы могли бы пристраивать другие источники энергии, поэтому я в принципе за такую ​​дискуссию. Не нужно бояться самой дискуссии", – заявил Г. Науседа журналистам в четверг на праздновании членства Литвы в НАТО.