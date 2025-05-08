Президент подтвердил, что Литва закроет свое воздушное пространство для политиков, летящих в Москву

„Эти решения – отрицательные, они не дают права проезда по территории Литвы. Для этого есть очень серьезные основания“, – сказал Науседа порталу 15min.
„Мы очень обеспокоены и очень серьезно относимся к авиаперелетам всех людей. А здесь речь идет о главах государств. Кто может отрицать, что на таком достаточно активном кибернетическом фоне, когда далеко не один самолет сталкивался с кибернетическими помехами, кто-то не воспользуется этим как возможной провокацией, чтобы создать проблемы и риски для перелета этих лиц через Литву. Поэтому, принимая во внимание тот факт, что безопасность наших людей и всех, кто проезжает через Литву, включая глав государств, является нашим наивысшим приоритетом, мы приняли такое решение“, – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Литва не даст разрешение лидерам Сербии и Словакии на пересечение своего воздушного пространства для участия в праздновании Дня победы в Москве.
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо – единственные европейские лидеры, планирующие присутствовать на этом параде.
Премьер-министр Словакии, являющейся членом ЕС, игнорирует предупреждения Брюсселя не участвовать в упомянутом праздновании.
Между тем Сербия, которая хочет вступить в ЕС, получила предупреждение от вице-президента Европейской комиссии (ЕК) Кайи Каллас о том, что любое участие представителей стран-кандидатов на вступление в ЕС в параде 9 мая или других праздничных мероприятиях в Москве будет воспринято Евросоюзом неодобрительно, поскольку Россия – страна, которая начала и продолжает войну в самом сердце Европы.
Министерство иностранных дел (МИД) и Министерство обороны (Минобороны) отказались комментировать ситуацию.
„Министерство национальной обороны не комментирует отдельные полеты и их детали“, – заявили оба ведомства.