2025.05.08 07:04

Президент подтвердил, что Литва закроет свое воздушное пространство для политиков, летящих в Москву

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Президент Гитанас Науседа подтвердил, что Литва не разрешит лидерам Сербии и Словакии пересечь свое воздушное пространство для участия в праздновании Дня победы в Москве, сообщает портал 15min.lt. По словам президента, такое решение принято из соображений безопасности, и ответственность за это ложится на Россию, которая продолжает агрессию в Украине.

„Эти решения – отрицательные, они не дают права проезда по территории Литвы. Для этого есть очень серьезные основания“, – сказал Науседа порталу 15min.

„Мы очень обеспокоены и очень серьезно относимся к авиаперелетам всех людей. А здесь речь идет о главах государств. Кто может отрицать, что на таком достаточно активном кибернетическом фоне, когда далеко не один самолет сталкивался с кибернетическими помехами, кто-то не воспользуется этим как возможной провокацией, чтобы создать проблемы и риски для перелета этих лиц через Литву. Поэтому, принимая во внимание тот факт, что безопасность наших людей и всех, кто проезжает через Литву, включая глав государств, является нашим наивысшим приоритетом, мы приняли такое решение“, – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Литва не даст разрешение лидерам Сербии и Словакии на пересечение своего воздушного пространства для участия в праздновании Дня победы в Москве.

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо – единственные европейские лидеры, планирующие присутствовать на этом параде.

Премьер-министр Словакии, являющейся членом ЕС, игнорирует предупреждения Брюсселя не участвовать в упомянутом праздновании.

Между тем Сербия, которая хочет вступить в ЕС, получила предупреждение от вице-президента Европейской комиссии (ЕК) Кайи Каллас о том, что любое участие представителей стран-кандидатов на вступление в ЕС в параде 9 мая или других праздничных мероприятиях в Москве будет воспринято Евросоюзом неодобрительно, поскольку Россия – страна, которая начала и продолжает войну в самом сердце Европы.

Министерство иностранных дел (МИД) и Министерство обороны (Минобороны) отказались комментировать ситуацию.

„Министерство национальной обороны не комментирует отдельные полеты и их детали“, – заявили оба ведомства.

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