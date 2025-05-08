Президент подтвердил, что Литва закроет свое воздушное пространство для политиков, летящих в Москву

„Мы очень обеспокоены и очень серьезно относимся к авиаперелетам всех людей. А здесь речь идет о главах государств. Кто может отрицать, что на таком достаточно активном кибернетическом фоне, когда далеко не один самолет сталкивался с кибернетическими помехами, кто-то не воспользуется этим как возможной провокацией, чтобы создать проблемы и риски для перелета этих лиц через Литву. Поэтому, принимая во внимание тот факт, что безопасность наших людей и всех, кто проезжает через Литву, включая глав государств, является нашим наивысшим приоритетом, мы приняли такое решение“, – подчеркнул он.