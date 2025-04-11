Президент подписал закон об увеличении отчислений от прибыли Центробанка Литвы на оборону

Поправки к законам о Банке Литвы и Фонде государственной обороны устанавливают, что ежегодно все отчисления от прибыли центрального банка, оставшиеся после выделения необходимой части в капитал Банка Литвы, будут зачисляться в государственный бюджет, а в Фонд государственной обороны будет перечисляться вся сумма, превышающая предел в 14 млн евро. Раньше в бюджет выделялось 70 проц. средней прибыли БЛ за 3 года.
По данным Офиса президента, этот финансовый предел был установлен путем оценки отчислений от прибыли, перечисленных в государственный бюджет центральным банком за предыдущий финансовый период.
Как поясняет Г. Науседа, эти средства важны для достижения цели формирования национальной дивизии.
„Формирование национальной дивизии к 2030 году является жизненно важной целью для Литвы. Мобилизация финансовых ресурсов социально ответственным образом является неотъемлемой частью реализации этой цели. Меня радует сплоченность государственных учреждений и единство всех в решении увеличить отчисления от прибыли эффективно работающего Банка Литвы в бюджет и направить большую часть этой суммы на оборону“, — сказал глава государства.
По данным Офиса президента, по информации Банка Литвы 2024 год был для Банка Литвы финансово успешным, поэтому в этом году в государственный бюджет будет перечислена исключительно большая сумма отчислений и, соответственно, большая ее часть пойдет в Фонд обороны.
Председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус ранее заявлял, что только в этом году бюджет страны за 2024 год может пополниться в общей сложности примерно 300 млн евро.