Президент подписал закон об увеличении отчислений от прибыли Центробанка Литвы на оборону

Поправки к законам о Банке Литвы и Фонде государственной обороны устанавливают, что ежегодно все отчисления от прибыли центрального банка, оставшиеся после выделения необходимой части в капитал Банка Литвы, будут зачисляться в государственный бюджет, а в Фонд государственной обороны будет перечисляться вся сумма, превышающая предел в 14 млн евро. Раньше в бюджет выделялось 70 проц. средней прибыли БЛ за 3 года.