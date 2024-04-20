Президент: парламентское расследование больше походило на комиссию Сталина, а не на комиссию информатора

"Думаю, определенно есть основания усомниться в законности создания этой комиссии", – заявил журналистам в пятницу Науседа.

"Ну, а то, что произошло во время работы комиссии – вообще не выдерживает критики, потому что это больше походило на комиссию Сталина, а не на комиссию информатора", – пояснил он.

В четверг оппозиционные партии Сейма обратились в Конституционный Суд с просьбой проверить законность временной парламентской комиссии по расследованию истории информатора Томаса Гайлюса. Есть мнение, что при создании временной комиссии предположительно была нарушена Конституция. Также представители оппозиции отмечают, что следственная комиссия превысила свои полномочия.

В тот же день, после представления, парламент утвердил заключения комиссии по расследованию истории информатора ДГБ.