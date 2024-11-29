Президент ожидает от министра коммуникаций и транспорта лучшего финансирования дорог и внимания к регионам

„Самая злободневная проблема, которую затронули – это долгосрочная нехватка финансирования дорог и мостов. Именно президент поднял вопрос о необходимости создания устойчивого механизма финансирования сообщения. Есть все предпосылки для поиска финансирования из средств внедренной системы e-tolling“, - заявил журналистам советник президента Р. Дилба после встречи в среду с кандидатом на пост министра коммуникаций и транспорта Эугениюсом Сабутисом.
Кандидат и президент также обсудили вопросы сообщения в регионах. По словам советника президента, глава страны поднял вопрос о необходимости асфальтирования дорог в региональных населенных пунктах, оживления перевозок на дальние расстояния между городами и регионами.
„Второй приоритет – это сообщение в регионах. В настоящее время реализуются и завершаются важные стратегические дорожные соединения, а именно проект Via Baltica и проект Вильнюс-Утена. Однако важно не забывать об устойчивом сообщении с регионами. Поэтому президент выразил надежду, что до конца срока удастся создать программу, на основе которой будут финансироваться проекты гравийных дорог. И по сути в каждом населенном пункте должна быть хотя бы одна асфальтированная дорога“, - пояснил советник.
„После пандемии COVID-19 сократилось количество междугородных транспортных соединений, это проблема, с которой сталкиваются жители регионов. Создание системы междугородных перевозок – еще одна задача, которая обсуждалась с кандидатом“, - отметил он.
Кроме того, по словам Р. Дилбы, Г. Науседа высказал кандидату необходимость уделять больше внимания проекту Rail Baltica.
„Речь шла и о проекте Rail Baltica и повышенном внимании к нему. Это стратегически важный проект, который нужен не только для сообщения жителей, (...) он важен и с точки зрения военной мобильности“, - пояснил Р. Дилба.