Президент ожидает от министра коммуникаций и транспорта лучшего финансирования дорог и внимания к регионам

„Второй приоритет – это сообщение в регионах. В настоящее время реализуются и завершаются важные стратегические дорожные соединения, а именно проект Via Baltica и проект Вильнюс-Утена. Однако важно не забывать об устойчивом сообщении с регионами. Поэтому президент выразил надежду, что до конца срока удастся создать программу, на основе которой будут финансироваться проекты гравийных дорог. И по сути в каждом населенном пункте должна быть хотя бы одна асфальтированная дорога“, - пояснил советник.