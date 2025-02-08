2025.02.08 07:10

Президент отверг обвинения Жемайтайтиса: говорить правду – это не политическое преследование

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Президент Гитанас Науседа отвергает обвинения председателя партии „Заря Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса в том, что утверждения главы страны о том, что лидер „неманцев“ „за свои речи должен оказаться на скамье подсудимых“, могут расцениваться как политическое преследование.

„Говорить правду или говорить, что черное – это черное, а белое – это белое, не является политическим преследованием“, - заявил Науседа журналистам в пятницу.

Науседа продолжает придерживаться позиции, что ущерб, нанесенный заявлениями председателя „Зари Немана“, должны оценить правоохранительные органы.

„Есть правоохранительные органы, которые должны реально оценить, какой ущерб, г-н Жемайтайтис наносит своими заявлениями. Я бы особенно обратил внимание на то, что поведение вкладчиков определяется такими безответственными заявлениями о том, что кто-то что-то отнимет. Ни у кого даже мыслей таких не возникало“, - заявил глава государства.

„Поэтому я могу трактовать подобные высказывания только двояко: либо человек не понимает, что говорится, либо человек намеренно искажает сказанное“, - подчеркнул он.

В последние недели заявления лидера партии „Заря Немана“ об Украине, безопасности Литвы и финансировании обороны вызвали критику не только со стороны оппонентов, но и со стороны партнеров по коалиции и президентской службы.

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