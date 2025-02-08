Президент отверг обвинения Жемайтайтиса: говорить правду – это не политическое преследование

„Говорить правду или говорить, что черное – это черное, а белое – это белое, не является политическим преследованием“, - заявил Науседа журналистам в пятницу.

„Есть правоохранительные органы, которые должны реально оценить, какой ущерб, г-н Жемайтайтис наносит своими заявлениями. Я бы особенно обратил внимание на то, что поведение вкладчиков определяется такими безответственными заявлениями о том, что кто-то что-то отнимет. Ни у кого даже мыслей таких не возникало“, - заявил глава государства.