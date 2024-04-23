2024.04.23 16:22

Президент отреагировал на обращение главы МВД в прокуратуру

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Министр внутренних дел Агне Билотайте обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить обнародование президентом Гитанасом Науседой информации о задержании лиц, подозреваемых в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова, на предмет соответствия такого действия закону. Как сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД), Билотайте считает заявление главы государства о задержании подозреваемых в Польше безответственной риторикой.

"Важно выяснить обстоятельства, чтобы такая вредоносная практика, когда политики комментируют расследования раньше сотрудников, не повторялась. Я считаю действия президента безответственной риторикой, которая нанесла ущерб взаимному доверию между литовскими и польскими сотрудниками, а также могла навредить досудебному расследованию. Чтобы выяснить все обстоятельства и оценить, были ли какие-либо нарушения при обнародовании этой чувствительной информации без разрешения прокурора, курирующего дело, я обратилась в Генеральную прокуратуру", – цитируется Билотайте в пресс-релизе МВД.

19 апреля Науседа во время пресс-конференции сообщил о задержании в Польше двух лиц, подозреваемых в нападении на проживающего в Вильнюсе российского оппозиционера Волкова, заявив о возможной передаче задержанных Литве. Прокуратуру просят оценить, нет ли в действиях президента признаков преступления, предусмотренных ст. 247 Уголовного кодекса (УК), которая предусматривает ответственность за разглашение данных досудебного расследования без разрешения.

Досудебное расследование по делу о нападении на Волкова, совершенном 12 марта в Вильнюсе, организовал и возглавил прокурор Отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры.

Президент Гитанас Науседа отреагировал на обращение Билотайте в Генпрокуратуру, он задал риторический вопрос, намерена ли министр привлечж к ответственности и премьер-министра Дональда Туска.

"А Дональда Туска также включили в список лиц, которых намереваются привлечь к ответственности?" – спросил Науседа.

Туск, как и Науседа, в минувшую пятницу говорил о задержанных в Польше подозреваемых.

Пресс-служба президента в комментарии отмечает, что Билотайте занимается политиканством.

"Мы оцениваем обращение министра как безответственное действие и политиканство на фоне приближающихся выборов", – сказано в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе Науседа сообщил о задержании в Польше двух лиц, подозреваемых в нападении на проживающего в Литве российского оппозиционера Волкова. После заявлений главы государства в прокуратуре была организована пресс-конференция, на которой была представлена ​​более подробная информация об операции правоохранительных органов в Варшаве.

Заявление Науседы о задержании лиц, подозреваемых в нападении на Волкова, подверглось критике со стороны ряда политиков. Одной из них была министр внутренних дел Билотайте, которая заявила, что обнародование подобной информации является прерогативой служб, а не политиков.

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