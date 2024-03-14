Президент открыл в Париже мемориальную доску скульптору из Литвы Жаку Липшицу

На церемонии президент подчеркнул, что, несмотря на то, что Жак Липшиц жил и работал в Париже, он никогда не забывал Вильнюс, Литву и литовских художников, которых в своих письмах называл "дорогими земляками", а тех, кто вырвался на Запад, опекал и поддерживал.

"Сегодня мы с благодарностью вспоминаем Жака Липшица как "скульптора из Литвы". Великого художника, который опирался на свои корни, любовь к Литве и литовскому народному искусству, чтобы для всего человечества создать неподвластные времени шедевры", - сказал президент.