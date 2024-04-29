Президент: обустройство укрытий в муниципалитетах продвигается "с черепашьей скоростью"

"Я думаю, здесь нужен смешанный подход. Оставить муниципалитеты с головной болью и возложить на них все, надеясь на быстрое продвижение процесса – это не очень честный путь", – пояснил Науседа во время дебатов кандидатов в президенты на радиостанции LRT в понедельник.

По словам президента, министр внутренних дел Агне Билотайте пока не добилась того, чтобы процесс обустройства укрытий во всех муниципалитетах проходил с одинаковой скоростью. Кроме того, глава государства уверяет, что ему не хватает сотрудничества Правительства с муниципалитетами.