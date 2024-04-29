Президент: обустройство укрытий в муниципалитетах продвигается "с черепашьей скоростью"

"Я думаю, здесь нужен смешанный подход. Оставить муниципалитеты с головной болью и возложить на них все, надеясь на быстрое продвижение процесса – это не очень честный путь", – пояснил Науседа во время дебатов кандидатов в президенты на радиостанции LRT в понедельник.
По словам президента, министр внутренних дел Агне Билотайте пока не добилась того, чтобы процесс обустройства укрытий во всех муниципалитетах проходил с одинаковой скоростью. Кроме того, глава государства уверяет, что ему не хватает сотрудничества Правительства с муниципалитетами.
"Муниципалитетам не хватает помощи. (...) Проблема укрытий для гражданского населения является острой проблемой, и черепаховый шаг, которым продвигается их обустройство, действительно неприемлем, потому что безопасность нашего населения действительно является высшим приоритетом. Мы живем в той геополитической реальности, в которой живем, и нам бы не хотелось, чтобы возникли опасности там, где потом можно было бы ткнуть пальцем и сказать, (...) не позаботились", – добавил Науседа.
В ответ на критику премьер-министр Шимоните подчеркнула, что в настоящее время разрабатывается концепция Гражданской обороны, которая предусматривает план действий по дальнейшему расширению сети укрытий. Правда, по ее словам, для этого особенно важно активное участие муниципалитетов.
"Я согласна, что муниципалитетам нужна помощь. Но (...) это самостоятельная функция муниципалитетов – гражданская оборона, но даже несмотря на это, муниципалитеты лучше всего знают "на местах", какова ситуация, какие здания можно приспособить под укрытия, а какие – нельзя, где можно применить инвестиции", – сказала во время дебатов Шимоните.
По словам главы правительства, количество укрытий в муниципалитетах зависит от ответственного подхода к их обустройству, а также от размеров муниципалитетов. А само правительство, по словам Шимоните, сотрудничает с теми муниципалитетами, которые активно заботятся о гражданской обороне.
По словам Шимоните, сейчас в укрытиях может укрыться треть населения Литвы.
Президентские выборы в стране пройдут 12 мая.