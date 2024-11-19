Президент обратился к народу Украины: после 1000 дней войны Литва с вами

„Тысячу дней назад началась жестокая агрессивная война России. За этим последовали долгие дни и ночи террора, разрушений, но также и героической борьбы. Сегодня Литва чтит память каждого павшего защитника Украины. Мы отдаем дань уважения тем, кто продолжает бороться за справедливый мир и лучшее будущее вашего народа“, – сказал глава государства в своем видеообращении.