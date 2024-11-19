2024.11.19 15:51

Президент обратился к народу Украины: после 1000 дней войны Литва с вами

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Во вторник, в день, когда исполняется 1000 дней с начала развязанной Россией агрессивной войны против Украины, президент Литовской Республики Гитанас Науседа выступил с обращением к украинскому народу, призвав его сохранять силу и мужество, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

„Тысячу дней назад началась жестокая агрессивная война России. За этим последовали долгие дни и ночи террора, разрушений, но также и героической борьбы. Сегодня Литва чтит память каждого павшего защитника Украины. Мы отдаем дань уважения тем, кто продолжает бороться за справедливый мир и лучшее будущее вашего народа“, – сказал глава государства в своем видеообращении.

Президент подчеркнул, что Литва будет и дальше с Украиной, как это было с первого дня войны, до окончательной победы.

„Сохраняйте силу и мужество. История на вашей стороне. Слава Украине!“ – сказал Г. Науседа.

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