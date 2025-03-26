Президент об унификации санкций против граждан России и Беларуси: в Сейме существуют различные мнения

„Сейм рассматривает, в Сейме действительно существуют различные мнения, в Сейме думают и о других предложениях, в частности, о большей унификации санкций, применяемых к гражданам России и Беларуси“, – прокомментировал президент журналистам в среду.
„Пожалуй, будет уместнее комментировать тогда, когда эти решения будут приняты. Надеюсь, что эти решения в принципе оправдают те ожидания, что особый подход к таким режимам, дестабилизирующим ситуацию в регионе, должен быть очень принципиальным“, – добавил Г. Науседа.
Пару недель назад Сейм одобрил предложение о продлении национальных санкций против граждан России и Беларуси. Согласно ныне действующему закону о национальных санкциях, срок действия ограничительных мер истекает 2 мая 2025 года. Предлагается продлить этот срок еще на год.