Президент об унификации санкций против граждан России и Беларуси: в Сейме существуют различные мнения

„Сейм рассматривает, в Сейме действительно существуют различные мнения, в Сейме думают и о других предложениях, в частности, о большей унификации санкций, применяемых к гражданам России и Беларуси“, – прокомментировал президент журналистам в среду.

„Пожалуй, будет уместнее комментировать тогда, когда эти решения будут приняты. Надеюсь, что эти решения в принципе оправдают те ожидания, что особый подход к таким режимам, дестабилизирующим ситуацию в регионе, должен быть очень принципиальным“, – добавил Г. Науседа.