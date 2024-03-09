Президент об оскверненных флагах Литвы: это целенаправленная деятельность, подобные случаи могут иметь место и в других странах НАТО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что такие действия, как осквернение литовского триколора в портовом городе, являются целенаправленной, координируемой за пределами страны деятельностью. Он предупредил, что подобные случаи могут произойти и в других странах НАТО.

"К сожалению, у нас уже есть информация, что это будет целенаправленная деятельность, что деятельность практически координируется за пределами Литовской Республики. Мы также видим случаи осквернения наших памятников", - сказал Г. Науседа в пятницу в Укмерге, отвечая на просьбу прокомментировать зафиксированные в Клайпеде случаи осквернения литовских флагов.

Глава страны утверждает, что случаи осквернения государственных символов могут повториться. Он предложил и призвал общественность сохранять сплоченность перед лицом таких историй.

"Это может повториться, я не могу этого исключать, но главное, что мы были сплоченными, мы прекрасно понимаем, в какой геополитической ситуации мы живем, каковы умыслы наших недругов или, открыто говоря, врагов. И я не думаю, что это будет исключительный случай в Литве. Подобные действия и случаи могут быть и в других странах НАТО", - сказал Г. Науседа.

В пятницу в Клайпеде в разных местах города были осквернены 12 государственных флагов Литвы.

"Сообщалось, что некоторые флаги были сорваны со своих мест, сломаны древки, другие флаги были подожжены", - сказала агнетству Elta представитель Главного комиссариата полиции Клайпедского уезда Андромеда Грауслене.

По словам представителя полиции, литовский триколор был осквернен на улицах Поильсе, Найкупес, Нидос, Жальгире и Калнупес.

По факту надругательства над госсимволами начато досудебное расследование.

Уголовный кодекс предусматривает, что лицо, публично срывающее, разрывающее, ломающее, уничтожающее, изуродовавшее или иным образом оскверняющее флаг или герб Литовского государства либо публично издевающееся над государственным гимном Литовской Республики, наказывается штрафом, ограничением свободы или арестом, либо лишение свободы на срок до двух лет

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