2025.01.08 17:50

Президент об изменении названия музея Донелайтиса в Калининграде: очередная попытка переписать историю

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Президент Гитанас Науседа называет решение калининградских властей изменить название мемориального музея Кристийонаса Донелайтиса в Толминкемисе (Чистые Пруды) еще одной попыткой России переписать историю.

„Что дальше? Сжигание книг? Решение России переименовать музей, посвященный классику литовской литературы Кристийонаса Донелайтису, – это очередная неприемлемая попытка переписать историю“, - написал Г. Науседа в соцсети X.

„Хотя старых жителей Малой Литвы, которая сейчас относится к так называемой Калининградской области, давно нет, последние следы литовской культуры там должны быть сохранены. Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом!“ - подчеркивает президент.

Название мемориального музея Кристийонаса Донелайтиса в Толминкемисе изменено решением калининградских властей, сообщил во вторник телеканал LRT. Сообщается, что отныне учреждение будет называться Литературным музеем.

Хотя, по данным теленовостей, могилу поэта в церкви-музее трогать не будут, в будущем выставок, посвященных Малой Литве и самому К. Донелайтису, станет меньше. Как указывает Министерство культуры, в ответ на это последовало обращение в консульство Литвы в Калининграде.

Указывается, что последнее решение о смене названия основанного в 1970 году музея было принято учреждением, подведомственным Министерству культуры и туризма Калининградской области. Целью якобы является максимальное сокращение литуанизма в этой области.

Кристийонас Донелайтис – литовский евангелическо-лютеранский священник XVIII века, основоположник литовской художественной литературы. Самым важным его произведением считается поэма „Времена года“, написанная примерно в 1760-1775 гг.

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