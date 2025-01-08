Президент об изменении названия музея Донелайтиса в Калининграде: очередная попытка переписать историю

Хотя, по данным теленовостей, могилу поэта в церкви-музее трогать не будут, в будущем выставок, посвященных Малой Литве и самому К. Донелайтису, станет меньше. Как указывает Министерство культуры, в ответ на это последовало обращение в консульство Литвы в Калининграде.