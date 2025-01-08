Президент об изменении названия музея Донелайтиса в Калининграде: очередная попытка переписать историю

„Что дальше? Сжигание книг? Решение России переименовать музей, посвященный классику литовской литературы Кристийонаса Донелайтису, – это очередная неприемлемая попытка переписать историю“, - написал Г. Науседа в соцсети X.
„Хотя старых жителей Малой Литвы, которая сейчас относится к так называемой Калининградской области, давно нет, последние следы литовской культуры там должны быть сохранены. Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом!“ - подчеркивает президент.
Название мемориального музея Кристийонаса Донелайтиса в Толминкемисе изменено решением калининградских властей, сообщил во вторник телеканал LRT. Сообщается, что отныне учреждение будет называться Литературным музеем.
Хотя, по данным теленовостей, могилу поэта в церкви-музее трогать не будут, в будущем выставок, посвященных Малой Литве и самому К. Донелайтису, станет меньше. Как указывает Министерство культуры, в ответ на это последовало обращение в консульство Литвы в Калининграде.
Указывается, что последнее решение о смене названия основанного в 1970 году музея было принято учреждением, подведомственным Министерству культуры и туризма Калининградской области. Целью якобы является максимальное сокращение литуанизма в этой области.
Кристийонас Донелайтис – литовский евангелическо-лютеранский священник XVIII века, основоположник литовской художественной литературы. Самым важным его произведением считается поэма „Времена года“, написанная примерно в 1760-1775 гг.