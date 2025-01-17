Президент о запуске Алитусского синхронного компенсатора: это последний важный шаг на пути к энергетической независимости

Глава государства подчеркнул, что это событие является чрезвычайно важным шагом в подготовке к синхронизации с электросетями континентальной Европы. Он также напомнил, что за последние годы Литва реализовала ряд значимых энергетических проектов: был введен в эксплуатацию газовый интерконнектор с Польшей, в собственность государства перешел Клайпедский терминал сжиженного газа, увеличены мощности по производству электроэнергии внутри страны, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
„Все эти проекты объединяет одна главная цель – энергетическая независимость“, – подчеркнул президент.
Глава государства с удовлетворением отметил, что ждать энергетической независимости осталось недолго. „Уже через несколько недель мы вместе с Латвией и Эстонией наконец отключимся от электросистемы страны, которая не перестает использовать энергетику в своих геополитических целях. Символично, что сегодня мы находимся именно здесь, на месте соединения литовской и польской электросетей. Именно здесь совсем скоро, 9 февраля, произойдет синхронизация“, – подчеркнул Г. Науседа.
Президент отметил значение Алитусского синхронного компенсатора: „В качестве первого защитного кольца он поможет обеспечить надежность и устойчивость всей системы, а также позволит нам продолжить стремительное развитие зеленой энергетики. В конечном итоге мы внесем вклад в повышение энергетической безопасности всего региона и укрепим нашу репутацию как надежного партнера“.
В сообщении напоминают, что в феврале 2025 года будет осуществлена синхронизация электроэнергетических систем стран Балтии с сетями континентальной Европы. Это позволит самостоятельно регулировать важнейший параметр энергосистемы – частоту электрического тока.
Всего в Литве будут работать три синхронных компенсатора – в Тельшяйском, Алитусском и Вильнюсском районах. Они обеспечат надежную работу всей энергосистемы и позволят качественно регулировать напряжение в сети.
Первый синхронный компенсатор был введен в эксплуатацию на Тельшяйской трансформаторной подстанции в октябре 2024 года. Запуск последнего компенсатора запланирован в Вильнюсском районе в этом году.