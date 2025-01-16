2025.01.16 14:48

Президент о решении США ограничить экспорт чипов в Литву: ЕС должен быть неделим

 
Гайле Ярушевичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Комментируя решение США не применять к некоторым странам ЕС ограничение на экспорт чипов искусственного интеллекта (ИИ), президент Гитанас Науседа подчеркивает, что государства Европейского союза (ЕС) должны быть неделимы.

„С этой точки зрения мой ответ очень прост – я считаю, что Евросоюз должен быть неделимым. Мы – государства, которые исповедуют одни и те же принципы, решительно выступают за санкции против России, против их обхода“, – заявил Г. Науседа журналистам в Алитусе, комментируя решение США об ограничении экспорта чипов в Литву.

„Так что в нашем лице у США есть действительно надежный партнер, друг, который хочет укреплять свою безопасность, но с другой стороны, он также хочет осуществлять технологические инновации, и в этом смысле поддержка США для нас крайне важна“, – подчеркнул он.

Всё же Г. Науседа выразил надежду, что США изменят свое решение об ограничении экспорта ИИ-чипов в Литву.

„Я очень надеюсь, что эти решения неокончательные и изменятся в нашу пользу“, – сказал президент.

Портал 15min.lt сообщает, что администрация президента США Джо Байдена в понедельник объявила о новых ограничениях, направленных на сохранение лидерства Америки в гонке в области искусственного интеллекта.

Поэтому, как поясняет портал, чтобы обезопасить себя от проникновения самых передовых технологий в Китай или Россию, США ограничат экспорт чипов, используемых для разработки искусственного интеллекта.

По данным портала, исключение будет применяться только к 18 ближайшим партнерам США, таким как Германия, Нидерланды, Великобритания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Австралия, Франция, Ирландия, Италия и несколько другие. Всего в список союзников США вошли 10 стран-членов Европейского союза (ЕС), а 17 – нет.

Однако, по данным портала, ни Литвы, ни других стран Балтии, ни Польши в этом списке нет.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии