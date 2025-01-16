Президент о решении США ограничить экспорт чипов в Литву: ЕС должен быть неделим

„С этой точки зрения мой ответ очень прост – я считаю, что Евросоюз должен быть неделимым. Мы – государства, которые исповедуют одни и те же принципы, решительно выступают за санкции против России, против их обхода“, – заявил Г. Науседа журналистам в Алитусе, комментируя решение США об ограничении экспорта чипов в Литву.

„Так что в нашем лице у США есть действительно надежный партнер, друг, который хочет укреплять свою безопасность, но с другой стороны, он также хочет осуществлять технологические инновации, и в этом смысле поддержка США для нас крайне важна“, – подчеркнул он.

Всё же Г. Науседа выразил надежду, что США изменят свое решение об ограничении экспорта ИИ-чипов в Литву.