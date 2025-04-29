Президент о решении Сейма сохранить правовую неприкосновенность Дуденаса: мне очень стыдно

„Сказать, что мне стыдно за это решение Сейма, было бы неточно — мне очень стыдно. Сейму теперь придется жить с этим клеймом позора“, — заявил Г. Науседа в опубликованном комментарии.

„Конечно, не могу сказать, что та или иная партия стала причиной этого решения, потому что я вижу, что кто-то голосовал руками, кто-то ногами. Этот грех на свою совесть взяли практически все политические партии. Это огромный удар по нам как по правовому государству. Продемонстрирован нигилизм по отношению к нашей правовой системе“, — подчеркнул президент.