Президент о решении Сейма сохранить правовую неприкосновенность Дуденаса: мне очень стыдно

„Сказать, что мне стыдно за это решение Сейма, было бы неточно — мне очень стыдно. Сейму теперь придется жить с этим клеймом позора“, — заявил Г. Науседа в опубликованном комментарии.
Глава государства добавил, что практически все партии, работающие в парламенте, своим решением в отношении А. Дуденаса нанесли удар по принципам правового государства.
„Конечно, не могу сказать, что та или иная партия стала причиной этого решения, потому что я вижу, что кто-то голосовал руками, кто-то ногами. Этот грех на свою совесть взяли практически все политические партии. Это огромный удар по нам как по правовому государству. Продемонстрирован нигилизм по отношению к нашей правовой системе“, — подчеркнул президент.
Во вторник в Сейме не хватило голосов для лишения неприкосновенности социал-демократа А. Дуденаса, замешанного в „чековом“ скандале. В голосовании приняли участие всего 69 депутатов, тогда как для привлечения парламентария к уголовной ответственности необходимо не менее 71 голоса.
В голосовании не участвовали 30 социал-демократов, 16 представителей партии из числа правящего большинства „Заря Немана“, а также 11 депутатов от фракций Союза крестьян, зеленых и христианских семей Литвы, 7 консерваторов, 2 демократа от „Во имя Литвы“, один либерал и депутат от Смешанной группы депутатов Сейма.
По словам генерального прокурора Ниды Грунскене, имеющиеся на данный момент данные позволяют обоснованно полагать, что А. Дуденас, будучи депутатом Укмергского районного совета в период 2019–2023 годов, предположительно мошенничал, подделывал документы и злоупотреблял служебным положением.
По версии следствия, на основании этих сфальсифицированных отчетов тогдашнему депутату 17 раз было необоснованно перечислено более 10,5 тыс. евро.