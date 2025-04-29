2025.04.29 13:57

Президент о решении Сейма сохранить правовую неприкосновенность Дуденаса: мне очень стыдно

 
Elta
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

После того, как Сейм отказался лишить депутата от фракции социал-демократов Арунаса Дуденаса правовой неприкосновенности, президент Гитанас Науседа заявил, что ему очень стыдно за такое решение депутатов Сейма. По словам главы государства, Сейму придется жить с „этим клеймом позора“.

„Сказать, что мне стыдно за это решение Сейма, было бы неточно — мне очень стыдно. Сейму теперь придется жить с этим клеймом позора“, — заявил Г. Науседа в опубликованном комментарии.

Глава государства добавил, что практически все партии, работающие в парламенте, своим решением в отношении А. Дуденаса нанесли удар по принципам правового государства.

„Конечно, не могу сказать, что та или иная партия стала причиной этого решения, потому что я вижу, что кто-то голосовал руками, кто-то ногами. Этот грех на свою совесть взяли практически все политические партии. Это огромный удар по нам как по правовому государству. Продемонстрирован нигилизм по отношению к нашей правовой системе“, — подчеркнул президент.

Во вторник в Сейме не хватило голосов для лишения неприкосновенности социал-демократа А. Дуденаса, замешанного в „чековом“ скандале. В голосовании приняли участие всего 69 депутатов, тогда как для привлечения парламентария к уголовной ответственности необходимо не менее 71 голоса.

В голосовании не участвовали 30 социал-демократов, 16 представителей партии из числа правящего большинства „Заря Немана“, а также 11 депутатов от фракций Союза крестьян, зеленых и христианских семей Литвы, 7 консерваторов, 2 демократа от „Во имя Литвы“, один либерал и депутат от Смешанной группы депутатов Сейма.

По словам генерального прокурора Ниды Грунскене, имеющиеся на данный момент данные позволяют обоснованно полагать, что А. Дуденас, будучи депутатом Укмергского районного совета в период 2019–2023 годов, предположительно мошенничал, подделывал документы и злоупотреблял служебным положением.

По версии следствия, на основании этих сфальсифицированных отчетов тогдашнему депутату 17 раз было необоснованно перечислено более 10,5 тыс. евро.

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