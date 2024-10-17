Президент о проводимом расследовании в отношении Foxpay: это крупнейший скандал за последние несколько лет

„В политическом отношении могу расценить этот скандал как крупнейший скандал за последние несколько лет, имеющий отношение к очень влиятельному бывшему министру-консерватору. И нам предстоит во всем этом разобраться до конца. А затем расставить все точки над „i“, – заявил в четверг журналистам в Брюсселе Г. Науседа.

Он воздержался от оценки работы правоохранительных органов и заверил, что политики не должны оказывать никакого влияния на это.

„Я не собираюсь давать оценку работе наших правоохранительных органов, потому что всё, что они делают, они независимы это делать. Любое вмешательство политиков в их деятельность было бы неприемлемо“, – заявил президент.