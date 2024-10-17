Президент о проводимом расследовании в отношении Foxpay: это крупнейший скандал за последние несколько лет

„В политическом отношении могу расценить этот скандал как крупнейший скандал за последние несколько лет, имеющий отношение к очень влиятельному бывшему министру-консерватору. И нам предстоит во всем этом разобраться до конца. А затем расставить все точки над „i“, – заявил в четверг журналистам в Брюсселе Г. Науседа.
Он воздержался от оценки работы правоохранительных органов и заверил, что политики не должны оказывать никакого влияния на это.
„Я не собираюсь давать оценку работе наших правоохранительных органов, потому что всё, что они делают, они независимы это делать. Любое вмешательство политиков в их деятельность было бы неприемлемо“, – заявил президент.
„Я рад, что пока, насколько я вижу, политические партии и их лидеры сдержанно комментируют и не подвергают сомнению этот факт, поскольку просто проводится расследование, выявляются новые обстоятельства“, – заключил Г. Науседа.
ELTA напоминает, что в среду правоохранительные органы задержали владелицу компании финансовых технологий Foxpay Еву Тринкунайте и ее сожителя Вильгельмаса Германаса, пишет портал 15min.lt со ссылкой на свои источники. Позже портал сообщил о задержании предпринимателя М. Навицкаса, супруга бывшего министра социальной защиты и труда, консерватора М. Навицкене, которая ушла в отставку на фоне скандала вокруг Foxpay, в совет директоров которой входил супруг.
Как ранее сообщили СМИ, Центробанк Литвы проводит проверку вышеупомянутой финтех-компании.
Foxpay также стала объектом расследования правительственной Координационной комиссии по защите объектов, критически важных для национальной безопасности. Сообщалось, что последняя не разрешила владелице Foxpay Еве Тринкунайте приобрести компанию LITLAB, основным акционером которой является супруг министра М. Навицкас.
Супруг министра М. Навицкене М. Навицкас в совете директоров Foxpay работал с 2022 г. Он также был директором этой компании с конца прошлого года по начало этого года. Однако после того, как Центробанк Литвы начал расследование, М. Навицкас вышел из состава совета директоров Foxpay.
Как ранее сообщало издание 15min.lt, В. Германас и М. Навицкас нанимали ключевых сотрудников и руководителей подразделений группы компаний iSun.
Кроме того, М. Навицкас принимал решения и в других компаниях, связанных с Е. Тринкунайте и В. Германасом.