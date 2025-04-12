Президент о намерении представителей „Зари Немана“ протестовать против налога на недвижимость: это нелогично

„Будучи в правящей коалиции, я понимаю, что эта политическая партия и участвует в этих предложениях по изменению налогов или в их формулировании. Поэтому одновременно и создавать, и выступать против того, что создаешь – весьма нелогично“, — заявил Науседа журналистам.
По его словам, при обсуждении будущего налога на недвижимость необходимо руководствоваться социальным принципом.
„Принцип должен быть очень простым, и он должен быть социальным. Те, у кого доходы ниже и имущества меньше, должны платить меньше, чем те, у кого этого имущества много“, — заявил глава государства, подчеркнув, что необходимо достичь соглашения по минимальном пороге налога на недвижимость.
„Во время моей последней встречи с премьер-министром я выразил ожидание, что эта сумма должна составить не менее 50 000 евро. Возможно, это может быть и большая сумма“, — заверил Науседа.
По словам президента, самое главное, чтобы инициатива нынешних правящих не расколола общество.
„Не хотелось бы, чтобы этот налог, хотя он по своей сути и раскалывает общество, вызвал такой негативный резонанс. Потому что раскол и, я бы сказал, дестабилизация общества — это то, что нам меньше всего нужно в данной геополитической ситуации“, — заключил президент.
Правящее большинство, наряду с другими налоговыми изменениями, предлагает скорректировать налог на недвижимость. По предварительным предложениям — недвижимость стоимостью до 200 000 евро будет облагаться налогом по ставке в 0,1%, недвижимость стоимостью от 200 000 до 400 000 евро – по ставке 0,2%, остальная дорогостоящая недвижимость, в зависимости от ее стоимости, по ставкам 0,5%, 1% или 2%.
27 апреля на Кафедральной площади организуется митинг против налога на недвижимость — „НЕТ налогу на жилье“. Как сообщается в социальной сети Facebook, организаторами мероприятия мероприятие выступает ассоциация Atoveiksmis и представляющийся общественным деятелем Раймондас Шимайтис, который в прошлом году несколько раз публично сжигал радужные флаги.
Движение семей Литвы также открыто поддерживает данное мероприятие и призывает к участию в нем.
Представитель мэрии Вильнюса Габриэлюс Грубинскас подтвердил, что уже выдано разрешение на проведение этого митинга при участии до 30 000 человек.