Президент о намерении представителей „Зари Немана“ протестовать против налога на недвижимость: это нелогично

„Будучи в правящей коалиции, я понимаю, что эта политическая партия и участвует в этих предложениях по изменению налогов или в их формулировании. Поэтому одновременно и создавать, и выступать против того, что создаешь – весьма нелогично“, — заявил Науседа журналистам.

По его словам, при обсуждении будущего налога на недвижимость необходимо руководствоваться социальным принципом.

„Принцип должен быть очень простым, и он должен быть социальным. Те, у кого доходы ниже и имущества меньше, должны платить меньше, чем те, у кого этого имущества много“, — заявил глава государства, подчеркнув, что необходимо достичь соглашения по минимальном пороге налога на недвижимость.