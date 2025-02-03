Президент о дискуссиях о возобновлении импорта российского газа: Литва будет выступать за максимально жесткую санкционную политику

„Это движение в совершенно противоположном направлении от наших целей. И если мы продемонстрируем какую-то слабину в санкционной политике, другая сторона очень быстро воспримет это как нашу слабость“, – заявил Г. Науседа LRT во время визита в Брюссель в понедельник.

„И, честно говоря, это подтвердит те гипотезы, которые они выдвигают против нас – что Европа неспособна принять решения, которые нужны, или принимает решения, которые выгодны агрессору“, – добавил он.

Поэтому президент подчеркнул, что Литва продолжит выступать за максимально жесткую санкционную политику.