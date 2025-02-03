Президент о дискуссиях о возобновлении импорта российского газа: Литва будет выступать за максимально жесткую санкционную политику

„Это движение в совершенно противоположном направлении от наших целей. И если мы продемонстрируем какую-то слабину в санкционной политике, другая сторона очень быстро воспримет это как нашу слабость“, – заявил Г. Науседа LRT во время визита в Брюссель в понедельник.
„И, честно говоря, это подтвердит те гипотезы, которые они выдвигают против нас – что Европа неспособна принять решения, которые нужны, или принимает решения, которые выгодны агрессору“, – добавил он.
Поэтому президент подчеркнул, что Литва продолжит выступать за максимально жесткую санкционную политику.
„Такие решения однозначно выгодны агрессору, потому что они финансируют войну агрессора – мы платим деньги за войну России в Украине. Литва этого не делает, Литва призывает других не делать этого, Литва будет выступать за максимально жесткую санкционную политику“, – подчеркнул он.
О возможности возобновления поставок российского газа, обсуждаемой в Брюсселе, на прошлой неделе сообщило влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники. Как сообщило издание, основным мотивом является снижение цен на газ в Европе.
В прошлую пятницу министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что Литва не склонна поддерживать такие дискуссии и подчеркнул, что страна будет сохранять сдержанную позицию по этим вопросам.
Как подчеркнул Ж. Вайчюнас, Литва, которая стала первой страной ЕС, отказавшейся от импорта российского газа после вторжения России в Украину в 2022 году, продолжит демонстрировать такую позицию и будет призывать партнеров отдавать предпочтение другим альтернативам возобновляемых источников энергии, которые становятся все более финансово окупаемыми.
По данным Европейской Комиссии (ЕК), в первом полугодии 2024 года доля поставок газа из России составила 18 проц. всего импорта газа в ЕС. Это соответствует 25,4 млрд куб. метров. В первой половине позапрошлого года импорт из России составил 14 проц. – всего 21,2 млрд. куб. м.
Россия опередила США и снова стала вторым по величине поставщиком газа в ЕС после Норвегии, поставляя газ в основном в Словакию, Венгрию и Австрию.