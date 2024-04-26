Президент: немецкая бригада в Литве повысит безопасность всего региона

"Решение Германии разместить бригаду в Литве является примером лидерства и твердого обязательства по коллективной обороне. Мы ценим этот шаг наших союзников и, как принимающая страна, готовы создать самые лучшие условия для германских солдат и их семей на нашей земле. Я уверен, что германская бригада в Литве повысит не только нашу безопасность, но и безопасность всего региона", - сказал глава государства.