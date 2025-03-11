Президент: недостаточно завоевать свободу – о ней нужно постоянно заботиться, поддерживать и защищать

Глава Литвы отметил, что 11 марта занимает особое место на славных страницах истории нашего государства, указывается в пресс-релизе администрации президента.
„В истории немного таких грандиозных прыжков в неизвестность, таких ярких примеров гражданского единства, такой смелости действовать и нести бремя ответственности. 35 лет назад в этих стенах было принято решение, которое отразило истинное, неподдельное и вечное стремление литовского народа. Акт о независимости, объединивший зал заседаний Восстановительного Сейма с людьми, ждавшими здесь, на этой площади, в одно мгновение развеял удушливый смрад оккупации“, – сказал президент.
По словам главы государства, тогда вперед нас вели твердая вера и решимость. „Мы верили и доверяли друг другу, как никогда прежде. Мы были полны решимости – так, как могут быть решительными только те, кто несет правду в своем сердце. Вместе мы выдержали экономическую блокаду, 13 января, массовое убийство в Медининкай, дождались вывода оккупационной армии“, – отметил глава Литвы.
Президент подчеркнул, что сегодня свобода для нас – как воздух, которым мы дышим: незаметный, но жизненно необходимый, такой привычный, что порой мы его неоправданно недооцениваем.
„Мы привыкли жить в условиях свободы. Привыкли не беспокоиться о ней, пользоваться всеми ее благами. Свободно думать и говорить, свободно принимать решения, свободно строить свою жизнь. Однако события последних лет, месяцев и дней заставляют нас все чаще обращаться к истокам свободы. Мы все яснее видим, что недостаточно завоевать свободу – о ней нужно постоянно заботиться, поддерживать и защищать. Так, как защищает ее Украина. Так, как мы защищаем ее в Украине“, – подчеркнул Науседа.
По утверждению президента, сегодня, когда силы тьмы вновь угрожают захватить Европу, необходим вклад каждого из нас: наша смелость и сила, непоколебимое единство граждан, готовых вместе строить лучшую жизнь. Глава государства пожелал всем пробудить в себе живое стремление к свободе и преодолевать все препятствия с Витисом и триколором в руках и песней на устах – как тогда, на заре Независимости, указывается в сообщении офиса президента.
Во вторник президент Науседа также принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню восстановления независимости Литвы, и церемонии вручения стипендии Независимости государства, которые состоялись в Сейме Литовской Республики в зале Акта 11 марта.