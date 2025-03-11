2025.03.11 20:31

Президент: недостаточно завоевать свободу – о ней нужно постоянно заботиться, поддерживать и защищать

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija
Trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

Во вторник президент Литовской Республики Гитанас Науседа поздравил литовский народ с 35-летием восстановления независимости страны во время церемонии поднятия флагов трех Балтийских государств на площади Независимости.

Глава Литвы отметил, что 11 марта занимает особое место на славных страницах истории нашего государства, указывается в пресс-релизе администрации президента.

„В истории немного таких грандиозных прыжков в неизвестность, таких ярких примеров гражданского единства, такой смелости действовать и нести бремя ответственности. 35 лет назад в этих стенах было принято решение, которое отразило истинное, неподдельное и вечное стремление литовского народа. Акт о независимости, объединивший зал заседаний Восстановительного Сейма с людьми, ждавшими здесь, на этой площади, в одно мгновение развеял удушливый смрад оккупации“, – сказал президент.

По словам главы государства, тогда вперед нас вели твердая вера и решимость. „Мы верили и доверяли друг другу, как никогда прежде. Мы были полны решимости – так, как могут быть решительными только те, кто несет правду в своем сердце. Вместе мы выдержали экономическую блокаду, 13 января, массовое убийство в Медининкай, дождались вывода оккупационной армии“, – отметил глава Литвы.

Президент подчеркнул, что сегодня свобода для нас – как воздух, которым мы дышим: незаметный, но жизненно необходимый, такой привычный, что порой мы его неоправданно недооцениваем.

„Мы привыкли жить в условиях свободы. Привыкли не беспокоиться о ней, пользоваться всеми ее благами. Свободно думать и говорить, свободно принимать решения, свободно строить свою жизнь. Однако события последних лет, месяцев и дней заставляют нас все чаще обращаться к истокам свободы. Мы все яснее видим, что недостаточно завоевать свободу – о ней нужно постоянно заботиться, поддерживать и защищать. Так, как защищает ее Украина. Так, как мы защищаем ее в Украине“, – подчеркнул Науседа.

По утверждению президента, сегодня, когда силы тьмы вновь угрожают захватить Европу, необходим вклад каждого из нас: наша смелость и сила, непоколебимое единство граждан, готовых вместе строить лучшую жизнь. Глава государства пожелал всем пробудить в себе живое стремление к свободе и преодолевать все препятствия с Витисом и триколором в руках и песней на устах – как тогда, на заре Независимости, указывается в сообщении офиса президента.

Во вторник президент Науседа также принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню восстановления независимости Литвы, и церемонии вручения стипендии Независимости государства, которые состоялись в Сейме Литовской Республики в зале Акта 11 марта.

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