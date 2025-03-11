Президент: недостаточно завоевать свободу – о ней нужно постоянно заботиться, поддерживать и защищать

По словам главы государства, тогда вперед нас вели твердая вера и решимость. „Мы верили и доверяли друг другу, как никогда прежде. Мы были полны решимости – так, как могут быть решительными только те, кто несет правду в своем сердце. Вместе мы выдержали экономическую блокаду, 13 января, массовое убийство в Медининкай, дождались вывода оккупационной армии“, – отметил глава Литвы.

„В истории немного таких грандиозных прыжков в неизвестность, таких ярких примеров гражданского единства, такой смелости действовать и нести бремя ответственности. 35 лет назад в этих стенах было принято решение, которое отразило истинное, неподдельное и вечное стремление литовского народа. Акт о независимости, объединивший зал заседаний Восстановительного Сейма с людьми, ждавшими здесь, на этой площади, в одно мгновение развеял удушливый смрад оккупации“, – сказал президент.

Президент подчеркнул, что сегодня свобода для нас – как воздух, которым мы дышим: незаметный, но жизненно необходимый, такой привычный, что порой мы его неоправданно недооцениваем.

„Мы привыкли жить в условиях свободы. Привыкли не беспокоиться о ней, пользоваться всеми ее благами. Свободно думать и говорить, свободно принимать решения, свободно строить свою жизнь. Однако события последних лет, месяцев и дней заставляют нас все чаще обращаться к истокам свободы. Мы все яснее видим, что недостаточно завоевать свободу – о ней нужно постоянно заботиться, поддерживать и защищать. Так, как защищает ее Украина. Так, как мы защищаем ее в Украине“, – подчеркнул Науседа.