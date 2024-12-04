Президент не утвердил двух кандидатов от "Зари Немана": слишком много компромиссов и слишком мало инициативы

„Бросилось в глаза то, что всё-таки не было очень четкого видения, особенно по поводу первой половины 2027 года. Один из кандидатов (не буду называть его имя) сказал, что еще не читал об этом, но обязательно прочтет. Речь идет не о чтении, а о написании, потому что именно министр должен разрабатывать нашу стратегию и приоритеты того, что Литва планирует сделать за время председательствования“, – заявил Г. Науседа в эфире телеканала LRT.
„Другой кандидат очень много говорил о компромиссе, он постоянно повторял это слово, и у меня сложилось впечатление, что компромисс может превратиться в межотраслевые уступки, и будут попраны те цели, которые по-прежнему остаются важными в зеленой повестке дня – наш вклад в изменение климата“, – добавил глава государства.
ELTA напоминает, что президент Гитанас Науседа подписал указ о составе нового правительства. Новый Кабинет министров – без двух министров. Пока неясно, кто возглавит министерства окружающей среды и юстиции.
Как сообщалось ранее, в среду назначенный премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что представил президенту только 12 министерских кандидатур. Социал-демократ отметил, что Г. Науседе не были представлены кандидатуры Сигитаса Поденаса, которого партия „Заря Немана“ предлагала на пост министра окружающей среды, и Виргиниюса Куликаускаса, предложенного на пост министра юстиции.
Ранее в среду лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис заявил журналистам, что у него есть альтернативные кандидатуры в вышеупомянутые министерства.
Президент утвердил на должность министра финансов кандидатуру Римантаса Шаджюса, ранее занимавшего эту должность, министра обороны – депутата Довиле Шакалене, министра культуры – депутата Сейма Шарунаса Бирутиса, министра социальной защиты и труда – депутата Ингу Ругинене, министра коммуникаций и транспорта – члена Сейма Эугениюса Сабутиса, министра здравоохранения – директора Института медицинских наук Факультета медицины ВУ Марию Якубаускене, министра образования, науки и спорта – депутата Раминту Поповене, министра внутренних дел – директора администрации Вильнюсского районного самоуправления Владислава Кондратовича, министра иностранных дел – главного советника президента по вопросам национальной безопасности Кястутиса Будриса, министра экономики и инноваций – парламентария Лукаса Савицкаса, министра энергетики – Жигимантаса Вайчюнаса, который ранее уже занимал эту должность, министра сельского хозяйства – председателя Сельскохозяйственного совета Литвы Игнаса Хофманаса.