Президент не утвердил двух кандидатов от "Зари Немана": слишком много компромиссов и слишком мало инициативы

„Бросилось в глаза то, что всё-таки не было очень четкого видения, особенно по поводу первой половины 2027 года. Один из кандидатов (не буду называть его имя) сказал, что еще не читал об этом, но обязательно прочтет. Речь идет не о чтении, а о написании, потому что именно министр должен разрабатывать нашу стратегию и приоритеты того, что Литва планирует сделать за время председательствования“, – заявил Г. Науседа в эфире телеканала LRT.