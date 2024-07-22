Президент Науседа с командой проведет свой рабочий день в Калварии

Свой визит президент начнет с возложения цветов к памятнику Независимости. Сразу после этого он отправится в Калварийскую общественную библиотеку, где наградит Марию-Гражину Буринскене медалью ордена „За заслуги перед Литвой“.
После вручения награды глава государства проведет встречу с мэром Калварийского муниципалитета Нериюсом Шидлаускасом.
Чуть позже президент посетит Калварийский пограничный пункт, где примет участие во встрече по вопросам стратегического сообщения и энергетических соединений в Сувалкском коридоре.
Свой визит президент завершит встречей с местными жителями в Юнгенайском зале отдыха.