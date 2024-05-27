2024.05.27 10:49

Президент настаивает: стоит пересмотреть состав правительства

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа

Переизбранный на второй срок президент Гитанас Науседа продолжает придерживаться своей позиции по поводу критического пересмотра состава правительства. Глава государства, говоря, что работа не всех министров его устраивает, уверяет, что имеет в виду конкретные имена.

„Думаю, что стоит по-настоящему критически взглянуть на состав правительства, потому что такой критический взгляд, по сути, существует в Литве каждый день. Даже сегодня, когда людей спрашивают, как они оценивают работу того или иного министра, значительная часть из них говорит нелестные слова, особенно в отношении некоторых министров“, – сказал Г. Науседа на конференции, состоявшейся в понедельник после второго тура президентских выборов.

„Я также общаюсь с различными организациями, которые выражают обеспокоенность определенных сообществ, и я хочу их слышать. Повторять эту мантру о том, что кто-то плохо работает и при этом ничего не делать – для меня такое неприемлемо“, – подчеркнул он.

Глава государства также не согласен с позицией некоторых политиков о том, что возвращение полномочий правительству является лишь актом вежливости.

„Мне неприемлема как-бы понемногу раздуваемая сейчас установка или нарратив о том, что это больше акт вежливости, отставки из вежливости, и президент из вежливости должен всех одобрить. Не считаю, что в данном случае слово вежливость – самое уместное. Это уже некий неологизм, который был вдруг придуман“, – выразил свою позицию президент.

Он также подчеркивает, что после возврата правительством своих полномочий кандидатуру премьер-министра еще должен будет одобрить и Сейм.

„Чтобы говорить о формировании нового правительства, еще необходимо, чтобы Сейм утвердил кандидатуру премьер-министра. Так что, прежде всего, давайте доживем до того момента, когда после инаугурации будут возвращены полномочия, и посмотрим, каким процесс будет в июле“, – сказал глава государства.

Г. Науседа также подчеркивает, что, говоря о неудовлетворенности работой некоторых министров, он имеет в виду конкретные имена.

„Я имею в виду очень конкретные имена. Однако сегодня я не буду о них говорить, потому что это вопрос не сегодняшнего дня, это лишь то положение, которое я представил перед выборами и которому буду следовать после выборов“, – подчеркнул он.

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