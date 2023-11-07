Президент намерен наложить вето на закон о налоге на недвижимость: он – антисоциален

"Этот налог на данный момент является антисоциальным. Особенно с учетом попыток отвергнуть любые другие инициативы, включая и нашу инициативу по облегчению людям возможности распоряжаться своими накоплениями в пенсионных фондах, и не потому, что они плохи сами по себе, а потому, что им не нравится тот, кто инициирует изменения" – заявил во вторник Г. Науседа журналистам в Пакруойисе.
"В условиях, когда недвижимость как какой-то лоскут из проектов налоговой реформы вырывается и представляется изолированно, это означает только одно, что народ Литвы будет вынужден платить больше без какого-либо четкого основания только потому, чтобы кто-то собирал больше денег. Нас этот путь не устраивает, и на такой законопроект я бы наложил вето", – подчеркнул он.
Председатель Комитета Сейма по бюджету и финансам (КБФ) Миндаугас Линге вместе с министром финансов Гинтаре Скайсте зарегистрировали изменение закона о налоге на недвижимость. В изменении предлагается установить ставки налога на жилье в диапазоне от 0,05 до 0,5 проц., на коммерческую недвижимость – "ножницы" в 0,5-3 проц., а к заброшенной недвижимости предлагается применять тариф в пределах 0,5-4 проц.
В октябре Сейм после обсуждения одобрил поправки к закону о налоге на недвижимость. Это один из проектов, предусмотренных правительственной налоговой реформой.