Президент на встрече с председателем ЕК: победа Украины – гарантия европейской безопасности и долгосрочного мира

"Мы должны своими действиями защищать европейские ценности – свободу, мир, демократию. Только от нашей способности действовать решительно зависит, в какой Европе будем жить мы и наши дети. Будущее Европы – в руках всех нас", – цитируется в пресс-релизе президент.

Г. Науседа также отметил, что для обеспечения европейской безопасности и долгосрочного мира необходимо вместе с Украиной добиться победы в войне с кремлевским режимом, которая длится уже более двух лет.