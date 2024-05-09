Президент на встрече с председателем ЕК: победа Украины – гарантия европейской безопасности и долгосрочного мира

"Мы должны своими действиями защищать европейские ценности – свободу, мир, демократию. Только от нашей способности действовать решительно зависит, в какой Европе будем жить мы и наши дети. Будущее Европы – в руках всех нас", – цитируется в пресс-релизе президент.
Г. Науседа также отметил, что для обеспечения европейской безопасности и долгосрочного мира необходимо вместе с Украиной добиться победы в войне с кремлевским режимом, которая длится уже более двух лет.
"Мы должны быстро и эффективно оказывать необходимую военную помощь Украине, мы должны усилить оборонную промышленность ЕС, чтобы победить агрессора. Мы не можем допустить, чтобы российская агрессия продолжала разрастаться в Европе. Если мы не остановим Путина в Украине, война придет в дом каждого европейца. Нельзя позволить, чтобы это произошло", – сказал президент.
На встрече глава государства подчеркнул необходимость продолжения и ужесточения санкционной политики ЕС против России. По его словам, 14-й пакет санкций должен коснуться сфер, наиболее болезненных для российской экономики.
Президент также приветствовал достигнутое в среду соглашение ЕС о передаче Украине прибыли от замороженных российских средств. По мнению главы Литвы, необходимо продолжать поиск пути полного использования замороженных российских активов для нужд Украины.