2024.05.09 14:49

Президент на встрече с председателем ЕК: победа Украины – гарантия европейской безопасности и долгосрочного мира

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Prezidentas Gitanas Nausėda, EK Pirmininkė Ursula von der Leyen
Prezidentas Gitanas Nausėda, EK Pirmininkė Ursula von der Leyen
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

В нынешнем геополитическом контексте роль и лидерство Европы важнее, чем когда-либо, утверждает президент Гитанас Науседа, который в четверг встретился с прибывшей в Литву председателем Европейской Комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы должны своими действиями защищать европейские ценности – свободу, мир, демократию. Только от нашей способности действовать решительно зависит, в какой Европе будем жить мы и наши дети. Будущее Европы – в руках всех нас", – цитируется в пресс-релизе президент.

Г. Науседа также отметил, что для обеспечения европейской безопасности и долгосрочного мира необходимо вместе с Украиной добиться победы в войне с кремлевским режимом, которая длится уже более двух лет.

"Мы должны быстро и эффективно оказывать необходимую военную помощь Украине, мы должны усилить оборонную промышленность ЕС, чтобы победить агрессора. Мы не можем допустить, чтобы российская агрессия продолжала разрастаться в Европе. Если мы не остановим Путина в Украине, война придет в дом каждого европейца. Нельзя позволить, чтобы это произошло", – сказал президент.

На встрече глава государства подчеркнул необходимость продолжения и ужесточения санкционной политики ЕС против России. По его словам, 14-й пакет санкций должен коснуться сфер, наиболее болезненных для российской экономики.

Президент также приветствовал достигнутое в среду соглашение ЕС о передаче Украине прибыли от замороженных российских средств. По мнению главы Литвы, необходимо продолжать поиск пути полного использования замороженных российских активов для нужд Украины.

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