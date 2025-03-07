Президент на встрече лидеров ЕС с Зеленским: сильная поддержка Украины – приоритет Европы

По словам главы государства, давление на Россию необходимо усилить, поэтому 17-й пакет санкций должен нанести удар по наиболее больным местам Кремля. Президент Литвы призвал как можно скорее принять очередной пакет санкций. Он также призвал искать способы использования замороженных российских активов для восстановления Украины и не забывать о вопросе привлечения России к ответственности за преступление агрессии.

„Украинские герои ежедневно сражаются за свободу всей Европы. Время истекает, мы должны действовать сейчас, чтобы обеспечить победу Украины, а значит, и всей Европы. Украина должна иметь сильную позицию на переговорах, ей должны быть предоставлены надежные гарантии безопасности“, - цитирует Науседу пресс-служба президента.

Науседа поддержал инициативу Европейской службы внешних связей о срочном выделении более 20 миллиардов евро на военную помощь Украине и призвал страны ЕС инвестировать не менее 10 миллиардов евро в украинскую оборонную промышленность.

Президент предложил государствам – членам ЕС установить фиксированный процент своего годового ВВП для поддержки Украины. Он отметил, что Литва уже выделяет не менее 0,25% ВВП на обеспечение безопасности Украины, и, если другие страны ЕС последуют этому примеру, это будет обозначать значительный дополнительный вклад в поддержку Украины.