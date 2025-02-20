Президент на саммите по Украине: мы должны действовать сейчас

По приглашению президента Франции Эммануэля Макрона во встрече приняли участие лидеры Бельгии, Болгарии, Греции, Исландии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Португалии, Румынии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.
Президент Литвы подчеркнул, что мы обязаны реагировать на последние события. По словам главы государства, Украину нельзя оставлять одну в этом крайне неблагоприятном „коктейле“ нарративов. „Несмотря на попытки договориться с Россией, мы должны продолжать поддерживать Украину“, – заявил Г. Науседа.
Глава государства отметил, что вчерашние события в Эр-Рияде вызывают серьезную обеспокоенность, прежде всего потому, что встреча по Украине прошла без участия самой Украины и Европы. По утверждению главы Литвы, обвинения в адрес президента Владимира Зеленского в войне, развязанной Россией против Украины, – это перекладывание вины на жертву за действия агрессора. Он также подчеркнул, что санкции против России могут быть отменены только после прекращения российской агрессии, а проведение выборов в Украине не может быть обязательным условием для дальнейших мирных переговоров – выборы возможны только в условиях мира в стране.
Во время встречи Г. Науседа призвал ускорить процесс вступления Украины в ЕС, обозначить более конкретную дату – до 2030 года – и уже в ближайшие недели начать первые этапы переговоров. Президент также отметил, что трансатлантическое сотрудничество было и остается основой глобальной архитектуры безопасности.
Как указывает офис президента, глава Литвы подчеркнул, что этот саммит не может завершиться лишь договоренностью о следующей встрече. „Мы должны действовать сейчас и вносить практические предложения – не только для того, чтобы оставаться активными в текущих дискуссиях, но и для того, чтобы направить их в правильное русло“, – сказал Г. Науседа. Глава государства изложил предлагаемые Литвой решения: дополнительное финансирование для закупки срочно необходимого Украине вооружения, вливание 10 млрд евро в украинскую оборонную промышленность, конфискация замороженных российских активов, введение пошлин на весь импорт из России и Беларуси, а также ужесточение санкций.