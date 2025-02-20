Президент на саммите по Украине: мы должны действовать сейчас

Президент Литвы подчеркнул, что мы обязаны реагировать на последние события. По словам главы государства, Украину нельзя оставлять одну в этом крайне неблагоприятном „коктейле“ нарративов. „Несмотря на попытки договориться с Россией, мы должны продолжать поддерживать Украину“, – заявил Г. Науседа.

Глава государства отметил, что вчерашние события в Эр-Рияде вызывают серьезную обеспокоенность, прежде всего потому, что встреча по Украине прошла без участия самой Украины и Европы. По утверждению главы Литвы, обвинения в адрес президента Владимира Зеленского в войне, развязанной Россией против Украины, – это перекладывание вины на жертву за действия агрессора. Он также подчеркнул, что санкции против России могут быть отменены только после прекращения российской агрессии, а проведение выборов в Украине не может быть обязательным условием для дальнейших мирных переговоров – выборы возможны только в условиях мира в стране.