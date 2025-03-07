Президент на саммите ЕС: Европа должна срочно укрепить свою оборону и увеличить поддержку Украины

„Мы находимся на поворотной точке истории, которая требует не только слов, но и реальных действий. Мы больше не можем медлить. Нам необходимо решительно и масштабно укрепить оборонный потенциал Европы и увеличить поддержку Украины. Это означает значительное финансирование, реальные мощности и конкретные решения“, – заявил президент.
Глава Литвы отметил, что особое внимание и финансирование должны быть направлены на страны восточной границы ЕС, которые защищают внешнюю границу Евросоюза.
Президент приветствовал план председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по мобилизации 800 миллиардов евро на оборону Европы. „Мы должны значительно увеличить финансирование обороны ЕС – за счет более гибкой фискальной политики, перераспределения неиспользованных средств бюджета ЕС и адаптации кредитной политики Европейского инвестиционного банка для оборонных нужд“, – отметил Президент.
Науседа также призвал страны-члены ЕС установить новую цель: выделять на оборону не менее 3% ВВП с дальнейшим увеличением этого показателя.
Говоря о военных потребностях, президент подчеркнул важность противовоздушной и противоракетной обороны, производства боеприпасов и военной мобильности.
Как указывает пресс-служба президента, глава Литвы напомнил, что Украина уже четвертый год борется с российской агрессией, и ее воины проливают кровь не только за свою, но и за свободу всей Европы. „Мы не можем позволить России и дальше расширять свои военные возможности. Мы должны укрепить позиции Украины и предоставить ей надежные гарантии безопасности“, – заявил президент.
Обсуждая трансатлантические связи, глава Литвы подчеркнул: „Мы должны сосредоточиться на двух основных целях: взаимовыгодной трансатлантической повестке дня и более сильном ЕС, который защищает европейские интересы. Европа должна доказать свою способность действовать реальными шагами – увеличивая оборонные бюджеты, укрепляя потенциал оборонной промышленности и предоставляя более весомую помощь Украине“.