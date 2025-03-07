Президент на саммите ЕС: Европа должна срочно укрепить свою оборону и увеличить поддержку Украины

Как указывает пресс-служба президента, глава Литвы напомнил, что Украина уже четвертый год борется с российской агрессией, и ее воины проливают кровь не только за свою, но и за свободу всей Европы. „Мы не можем позволить России и дальше расширять свои военные возможности. Мы должны укрепить позиции Украины и предоставить ей надежные гарантии безопасности“, – заявил президент.