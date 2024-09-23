Президент на Саммите будущего: ООН должна иметь возможность останавливать и сдерживать агрессоров

Обращаясь к участникам Саммита будущего, который проходит в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, Науседа отметил, что при построении мира будущего важно сохранять уважение к принципам международного права, демократии и свободы. Президент подчеркнул, что крайне важно не допустить присвоения Россией оккупированных территорий Украины.

„Литва призывает международное сообщество активизировать усилия, чтобы ограничить возможности России продолжать свою колониальную войну. Нужно заставить Россию полностью покинуть все украинские территории. К сожалению, недостаточный многосторонний ответ на агрессию России против Украины вызывает серьезные сомнения в способности Организации Объединенных Наций поддерживать мир и безопасность во всем мире. Очевидно, что необходимы коренные реформы этой организации, включая Совет Безопасности. Организация Объединенных Наций должна иметь возможность останавливать и сдерживать как нынешних, так и будущих агрессоров! Это позволит обеспечить не только мир и безопасность во всем мире, но и устойчивое развитие и права человека“, – подчеркнул президент.