Президент: мы должны сформулировать позицию по Китаю с учетом того, что в контексте войны он на стороне России

„Я не хочу сказать, что общаться, торговать, иметь торговые отношения с Китаем — это плохо. Нет, это неплохо, но сначала нам нужно сформулировать позицию на уровне ЕС , как мы рассматриваем Китай в целом, и в частности, как мы рассматриваем Китай в нынешнем контексте войны в Украине“, — заявил глава государства журналистам в Президентском дворце в пятницу.

„Китай не на стороне Украины, Китай на стороне России и помогает российской войне как в плане поставок технологий и товаров двойного назначения, так и даже в прямом военном плане, особенно сейчас, когда мы узнали новость об участии двух китайских солдат в боевых действиях. Возможно, это какой-то единичный случай, не поддерживаемый китайским правительством, но тем не менее это факт“, — подчеркнул он.