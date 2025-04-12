Президент: мы должны сформулировать позицию по Китаю с учетом того, что в контексте войны он на стороне России

„Я не хочу сказать, что общаться, торговать, иметь торговые отношения с Китаем — это плохо. Нет, это неплохо, но сначала нам нужно сформулировать позицию на уровне ЕС, как мы рассматриваем Китай в целом, и в частности, как мы рассматриваем Китай в нынешнем контексте войны в Украине“, — заявил глава государства журналистам в Президентском дворце в пятницу.
„Китай не на стороне Украины, Китай на стороне России и помогает российской войне как в плане поставок технологий и товаров двойного назначения, так и даже в прямом военном плане, особенно сейчас, когда мы узнали новость об участии двух китайских солдат в боевых действиях. Возможно, это какой-то единичный случай, не поддерживаемый китайским правительством, но тем не менее это факт“, — подчеркнул он.
По его словам, учитывая эти обстоятельства по поводу Китая, можно было бы четче сформулировать интересы Литвы относительно возможных торговых связей с этой страной.
Отвечая на вопрос о визите премьер-министра Испании Педро Санчеса в Китай, Науседа заявил, что, по его мнению, это, вероятно, свидетельствует о том, что отдельные государства Евросоюза своими действиями „торпедируют“ попытку ЕС найти общую позицию в отношениях с Китаем.
„Увы, я вынужден констатировать, что интересы отдельных государств Евросоюза, особенно крупных государств, таковы, что они пытаются достичь определенных позитивных торгово-экономических результатов путем двусторонних переговоров, путем двусторонних контактов, и это в определенной степени торпедирует тот поиск общей позиции или стремление создать формат „27+1“, — заявил президент.
В пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес находится в Китае, где встретится с лидером страны Си Цзиньпином.